ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدح ولوانجا يقودان هجوم طنطا أمام أسوان فى كأس مصر

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:31 م
أيمن المزين
أيمن المزين
Advertisements
عمرو الحلوانى
أعلن أيمن المزين المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا تشكيل فريقه لمواجهة أسوان بعد قليل بملعب الأخير فى إطار لقاءات دور الـ 32 من منافسات كأس مصر .

وجاء تشكيل طنطا كالأتى :

حراسة المرمى : على فرج
خط الدفاع : أحمد فوزى ومحمد العشرى ومحمد حسام وباسم عبدالعزيز .

خط الوسط : وليد عادل و كابونجا و ماريو بيرنار وهشام شعبان .

خط الهجوم :عبدالرحمن الدح وتاديو لوانجا.
Advertisements

ترشيحاتنا

أهالي نجريج رفضوه.. قصة معهد محمد صلاح المغضوب عليه

بعد أمطار غزيرة.. كسح المياه من شوارع الإسكندرية.. صور

شاهد.. معركة عنيفة بين الرجال وامرأة تتدخل لـ فضها بطريقة غريبة

بعد ظهورها الاول بدون حجاب.. هذه ردة فعل جمهور صابرين

بدء التقديم لوظائف شاغرة في 3 جهات حكومية سعودية.. اليوم

القدر يخدم المحارب الفرنسي.. 3 أسباب وراء انطلاقة كارتيرون المثالية مع الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أمطار غزيرة.. كسح المياه من شوارع الإسكندرية.. صور

أمطار وطقس سيئ يضربان أنحاء متفرقة من الإسكندرية.. صور

هنفطر إيه النهاردة.. زبادي بالشوفان وعصير برتقال بالجزر