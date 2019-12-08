الدح ولوانجا يقودان هجوم طنطا أمام أسوان فى كأس مصر

أعلن أيمن المزين المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا تشكيل فريقه لمواجهة أسوان بعد قليل بملعب الأخير فى إطار لقاءات دور الـ 32 من منافسات كأس مصر .
وجاء تشكيل طنطا كالأتى :
حراسة المرمى : على فرج
خط الدفاع : أحمد فوزى ومحمد العشرى ومحمد حسام وباسم عبدالعزيز .
خط الوسط : وليد عادل و كابونجا و ماريو بيرنار وهشام شعبان .
خط الهجوم :عبدالرحمن الدح وتاديو لوانجا.
وجاء تشكيل طنطا كالأتى :
حراسة المرمى : على فرج
خط الدفاع : أحمد فوزى ومحمد العشرى ومحمد حسام وباسم عبدالعزيز .
خط الوسط : وليد عادل و كابونجا و ماريو بيرنار وهشام شعبان .
خط الهجوم :عبدالرحمن الدح وتاديو لوانجا.