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أخبار العالم

إطلاق نار في محيط القصر الرئاسي بـ لبنان.. والجيش يتدخل

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:53 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام لبنانية في أنباء عاجلة منذ قليل بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار في محيط القصر الرئاسي بلبنان.

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن الجيش اللبناني قام باعتقال عدد من المشتبه بهم في إطلاق النار.

يأتي ذلك بينما أصدر المرشح رئاسة الحكومة اللبنانية سمير الخطيب: "علمت من مفتي لبنان عبد اللطيف دريان ، أنه تم التوافق على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة وسأتوجه الى بيت الوسط للاجتماع مع الحريري لإبلاغه بالأمر لأنه هو من سماني لتشكيل الحكومة".

وأضاف الخطيب: "دريان مواقفه الوطنية الجامعة الهادفة الى بناء دولة القانون والمؤسسات التي نحرص عليها وهو من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهودا للنهوض بلبنان ويدعم دوره العربي والدولي.
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