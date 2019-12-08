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اضرار الكورتيزون على العين .. اعتام العدسة وانفصال الشبكية الابرز

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:47 م
اضرار الكورتيزون
اضرار الكورتيزون على العين
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أمينة الدسوقى
اضرار الكورتيزون على العين، متعددة حيث أنه يمكن أن يؤدى إلى إعتام عدسة العين، إلا أن الكورتيزون هو دواء شاع صيته فى الفترة الأخيرة حيث أنه يساهم فى علاج التهابات الجسم وغيرهاولكن هناك بعض الحالات التى يجب أن تأخذ حذرها قبل العلاج بالكورتيزون نظرا لأضراره الجسيمة، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى اضرار الكورتيزون على العين.

اضرار الكورتيزون على العين

تتضمن اضرار الكورتيزون على العين العديد من الأمور السيئة التى يلحقها بالعين والتى تشمل مايلي:-

1- إعتام عدسة العين

حيث أن اضرار الكورتيزون على العين تتضمن وجود بقع ضبابية على عدسة العين، والتى تتسبب فى عدم وضوح الرؤية فضلا عن صعوبة الرؤية في ظروف الإضاءة الساطعة أو المعتمة، وتتلاشى الألوان.

2-اعتلال المشيمية العصبي المركزي

وهى حالة تؤدي إلى تراكم السوائل تحت الشبكية، الأمر الذى يؤدى إلى انفصال الشبكية ومشاكل في الرؤية.

3- الجلوكوما حيث يتسبب الكورتيزون في حدوث تغيرات في نظام تدفق السوائل المائي (الشبكات التربيقية ، وقناة شليم ، والأوردة المائية) مما يؤدي إلى زيادة ضغط العين، وبالتالى التسبب فى تلف العصب البصري.

أعراض الجلوكوما

-رؤية ضبابية
- الشعور بألم في العين
- الغثيان
-مشاكل في الرؤية
- احمرار العيني
- القيء

4- الإصابة بمرض الساد حيث تتمثل أعراض فى رؤية ضبابية، وتدلى الجفن، وحدوث رؤية مزدوجة، كما يواجه متناولى الكورتيزون بعد الاصابة بمرض الساد مشاكل في الرؤية ليلا.

5-انفصال الشبكية، حيث بتراكم السائل تحت الشبكي في القطب الخلفي للقاع من العين الأمر الذى يؤدى إلى انفصال الشبكية، حيث تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يؤثر الكورتيزون على عين واحدة فقط ويمكن أن يسبب تشويش الرؤية وتشويهها ، حيث تظهر الأشياء غالبًا أصغر ومشوهة في العين المصابة.

6- التعرض للإصابة بالعدوى

حيث أن الاستخدام طويل الأجل يمكن أن يؤدى إلى ضعف الجهاز المناعى للجسم وبالتالى عدم القدرة على مواجهة العدوى، وزيادة خطر الإصابة بها، لذلك ينصح متناولى الكورتيزون بضرورة الحصول على لقاح الأنفلونزا سنويًا

مصدر المعلومات مواقع specsavers و healthline وhss.edu .
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