بالأسود المكشوف.. منة فضالي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة وعريس يطلب يدها

نشرت الفنانة منة فضالي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة جديدة لها .



وظهرت منة بفستان أسود مكشوف الظهر مطرز من الأكتاف والظهر باللؤلؤ الأبيض ، وتعمدت منة بظهورها من الخلف وهي تقف بجانبها وتظهر ظهر الفستان وتصميمه.



واعتمدت مكياج لائق على إطلالاتها بأحمر شفاه باللون الموف والبنفسجي ، وهايلاينر وكونتور حدد ملامحها وابرزها بشكل متناسق.



ولم تتكلف في تسريحة شعرها بل اعتمدت تسريحة بسيطة من خلال انسدل شعرها على ظهرها من الخلف ، وأبرز تصميم الفستان تاتو من فضالي والذي اشتهرت به وهو عبارة عن دولفين باللون الازرق



وانهالت التعليقات على منة بعد نشرها للصورة وكانت أبرز التعليقات القمر " وكانت أبرز التعليقات ان احد الجمهور طلب الزواج منها وانها امنية حياته.



وكانت منة كتبت في تعليق على الصورة " The only people I want in my life are the ones who truly want me in theirs