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مرأة

بالأسود المكشوف.. منة فضالي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة وعريس يطلب يدها

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:35 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة منة فضالي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة جديدة لها.

وظهرت منة بفستان أسود مكشوف الظهر مطرز من الأكتاف والظهر باللؤلؤ الأبيض ، وتعمدت منة بظهورها من الخلف وهي تقف بجانبها وتظهر ظهر الفستان وتصميمه.

واعتمدت مكياج لائق على إطلالاتها بأحمر شفاه باللون الموف والبنفسجي ، وهايلاينر وكونتور حدد ملامحها وابرزها بشكل متناسق. 

ولم تتكلف في تسريحة شعرها بل اعتمدت تسريحة بسيطة من خلال انسدل شعرها على ظهرها من الخلف ، وأبرز تصميم الفستان تاتو من فضالي والذي اشتهرت به وهو عبارة عن دولفين باللون الازرق

وانهالت التعليقات على منة بعد نشرها للصورة وكانت أبرز التعليقات القمر " وكانت أبرز التعليقات ان احد الجمهور طلب الزواج منها وانها امنية حياته.

وكانت منة كتبت في تعليق على الصورة " The only people I want in my life are the ones who truly want me in theirs
بالأسود المكشوف.. منة فضالي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة وعريس يطلب يدها
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