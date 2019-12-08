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فن

بالصور .. السقا ودنيا سمير غانم وهشام جمال نجوم العرب 2019.. ورامي صبري وواما ومصطفى حجاج الأفضل في مجال الأغنية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:46 م
مهرجان نجم العرب
مهرجان نجم العرب
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محمد صبحي
شهدت الدورة الرابعة من مهرجان "نجم العرب اورد" تكريم عدد من نجوم الفن الذين تألقوا بأعمالهم الدرامية والغنائية لعام ٢٠١٩ .

كان ضمن المكرمين أحمد السقا افضل فنان عربي ودنيا سمير غانم أفضل فنانة عربية ، هشام جمال أفضل منتج عربي .. بالإضافة إلى تكريم غادة عادل ، درة ، محمد ممدوح، المخرج محمد سامي ، انجي المقدم، طارق لطفي .

وحصلت صابرين على افضل فنانة كوميدية وظهرت بدون حجاب لأول مرة عقب إعلانها تخليها عنه.

وفي مجال الأغنية فاز رامي صبري بأفضل البوم وأفضل مطرب عربي لعام ٢٠١٩ وفريق وواما أفضل فريق غنائي وعضو الفريق أحمد فهمي جائزة الإبداع في التمثيل، ونادر حمدي جائزة الإبداع في التوزيع الموسيقي وأمير طعيمة أفضل شاعر عربي وتسلم ياسر خليل جائزة شركة نجوم ريكوردز و شركة هاى واى برودكشن أفضل شركة انتاج ونجوم لا ام افضل إذاعة.

كما فاز مصطفي حجاج بجائزة أفضل مطرب شعبي وهاني محروس افضل منتج عربي ٢٠١٩ .
بالصور .. السقا ودنيا سمير غانم وهشام جمال نجوم العرب 2019.. ورامي صبري وواما ومصطفى حجاج الأفضل في مجال الأغنية
بالصور .. السقا ودنيا سمير غانم وهشام جمال نجوم العرب 2019.. ورامي صبري وواما ومصطفى حجاج الأفضل في مجال الأغنية
بالصور .. السقا ودنيا سمير غانم وهشام جمال نجوم العرب 2019.. ورامي صبري وواما ومصطفى حجاج الأفضل في مجال الأغنية
بالصور .. السقا ودنيا سمير غانم وهشام جمال نجوم العرب 2019.. ورامي صبري وواما ومصطفى حجاج الأفضل في مجال الأغنية
بالصور .. السقا ودنيا سمير غانم وهشام جمال نجوم العرب 2019.. ورامي صبري وواما ومصطفى حجاج الأفضل في مجال الأغنية
بالصور .. السقا ودنيا سمير غانم وهشام جمال نجوم العرب 2019.. ورامي صبري وواما ومصطفى حجاج الأفضل في مجال الأغنية
بالصور .. السقا ودنيا سمير غانم وهشام جمال نجوم العرب 2019.. ورامي صبري وواما ومصطفى حجاج الأفضل في مجال الأغنية
بالصور .. السقا ودنيا سمير غانم وهشام جمال نجوم العرب 2019.. ورامي صبري وواما ومصطفى حجاج الأفضل في مجال الأغنية
بالصور .. السقا ودنيا سمير غانم وهشام جمال نجوم العرب 2019.. ورامي صبري وواما ومصطفى حجاج الأفضل في مجال الأغنية
بالصور .. السقا ودنيا سمير غانم وهشام جمال نجوم العرب 2019.. ورامي صبري وواما ومصطفى حجاج الأفضل في مجال الأغنية
بالصور .. السقا ودنيا سمير غانم وهشام جمال نجوم العرب 2019.. ورامي صبري وواما ومصطفى حجاج الأفضل في مجال الأغنية
بالصور .. السقا ودنيا سمير غانم وهشام جمال نجوم العرب 2019.. ورامي صبري وواما ومصطفى حجاج الأفضل في مجال الأغنية
بالصور .. السقا ودنيا سمير غانم وهشام جمال نجوم العرب 2019.. ورامي صبري وواما ومصطفى حجاج الأفضل في مجال الأغنية
بالصور .. السقا ودنيا سمير غانم وهشام جمال نجوم العرب 2019.. ورامي صبري وواما ومصطفى حجاج الأفضل في مجال الأغنية
بالصور .. السقا ودنيا سمير غانم وهشام جمال نجوم العرب 2019.. ورامي صبري وواما ومصطفى حجاج الأفضل في مجال الأغنية
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