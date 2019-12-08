دوللى شاهين تتعاقد على فيلم سينمائي جديد بعنوان عيد جواز

تعاقدت المطربة دوللى شاهين على بطولة فيلم سينمائى جديد من المقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة القليلة القادمة .



ووقعت نجمة الغناء العربي السوبر ستار دوللى شاهين عقد بطولة الفيلم بشكل رسمى والذى ينتمى إلى أعمال الرومانسية ويحمل اسم عيد جواز.



والفيلم من إنتاج أيمن زكى وتأليف السيناريست أسامة فهمى ومن إخراج أحمد فهمى عبد الظاهر.



وتجرى دوللى جلسات عمل مكثفة مع كلا من مخرج العمل ومنتجه لتحديد الملامح المبدئية للفيلم حيث تم ترشيح جميع ابطاله وهم ايهاب فهمى وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان ومن المقرر ان يتم طرحه خلال عام 2020 وتعود به دوللى إلى جمهور السينما بعد فترة غياب طويلة.



على جانب آخر بدأ مخرج العمل أحمد فهمي عبد الظاهر فى معاينة أماكن التصوير الخاصة بالفيلم لتحديد موعدا نهائيا للتصوير

