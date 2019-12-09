احتفالات عارمة تعم البحرين بعد الفوز بكأس خليجي 24.. فيديو

قلنا لكم يا السعوديين بنرفع علمكم في فرحتنا وهذا عيالنا رفعوا العلم #البحرين #كاس_الخليج_24 pic.twitter.com/8z2hC82gst — salwa 🇧🇭🇧🇭🇧🇭 (@salwa_z) December 8, 2019

سادت فرحة عارمة شوارع البحرين بعد تتويج منتخب بلادهم لأول مرة ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم إثر فوزه على نظيره السعودي اليوم الاحد بهدف نظيف في نهائي "خليجي 24" التي استضافتها الدوحة.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظات احتفال الآلاف من الجماهير البحرينية، وخروجهم لى الشوارع في مسيرات حاشدة للتعبير عن الفرحة والاحتفال بتحقيق المنتخب البحريني لقب كأس الخليج العربي، وذلك بعد انتظار دام 49 عاما منذ الدورة الأولى التي اقيمت في البحرين عام 1970.ورفع البحرينيون أعلام بلادهم احتفالا بهذا الفوز التاريخي مرددين عبارات تشيد بأداء فريقهم وروحهم القتالية في المباريات التي خاضوها.وتوج المنتخب البحريني بكأس خليجي 24 لأول مرة في تاريخه عقب التغلب على منتخب السعودية بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد خليفة الدولي.أحرز محمد الرميحي لاعب منتخب البحرين الهدف الأول في شباك السعودية في اللقاء الذي يجمعهما الآن ضمن نهائي كأس خليجي 24، ليعلن تتويج منتخب بلاده بالبطولة.