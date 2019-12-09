ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

احتفالات عارمة تعم البحرين بعد الفوز بكأس خليجي 24.. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

سادت فرحة عارمة شوارع البحرين بعد تتويج منتخب بلادهم لأول مرة ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم إثر فوزه على نظيره السعودي اليوم الاحد بهدف نظيف في نهائي "خليجي 24" التي استضافتها الدوحة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظات احتفال الآلاف من الجماهير البحرينية، وخروجهم لى الشوارع في مسيرات حاشدة للتعبير عن الفرحة والاحتفال بتحقيق المنتخب البحريني لقب كأس الخليج العربي، وذلك بعد انتظار دام 49 عاما منذ الدورة الأولى التي اقيمت في البحرين عام 1970.

ورفع البحرينيون أعلام بلادهم احتفالا بهذا الفوز التاريخي مرددين عبارات تشيد بأداء فريقهم وروحهم القتالية في المباريات التي خاضوها.

وتوج المنتخب البحريني بكأس خليجي 24 لأول مرة في تاريخه عقب التغلب على منتخب السعودية بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد خليفة الدولي.

أحرز محمد الرميحي لاعب منتخب البحرين الهدف الأول في شباك السعودية في اللقاء الذي يجمعهما الآن ضمن نهائي كأس خليجي 24، ليعلن تتويج منتخب بلاده بالبطولة.







Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي استعدادا لكأس الخليج العربي 24

فرحة عارمة بين المتظاهرين في بغداد بالهدف الثاني بـ مرمى قطر .. فيديو

الاماراتي زي المصري.. ابراهيم بهزاد يرفع شعار سأدعم سياحة مصر | تفاصيل

لأول مرة في تاريخه | البحرين بطلا لـ خليجي 24 عقب الفوز على السعودية

هارد لك المنتخب السعودي.. محمد بن راشد يهنئ البحرين بفوزها بـ خليجي 24

أول تعليق من ملك البحرين على الفوز بـ خليجي 24

ترشيحاتنا

بسبب عيد الغطاس .. تعديلات عاجلة بجدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف عليها

فاردي يبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي | تعرف على ترتيب محمد صلاح

نيسان تطرح جي تي آر 50 الإصدار المحدود بسعر 18.9 مليون جنيه

الداعشي المغتصب يروي تفاصيل عملية خطف الفتاة أشواق حجي

هشام طلعت مصطفى : مصالح المواطن تنتهي في الشهر العقاري في مدينتي والرحاب خلال 15 دقيقة فقط

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد F-150 الكهربائية تستطيع استخدام 4 محركات في وقت واحد... صور

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد