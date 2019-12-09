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توك شو

نائب محافظ بني سويف: تدرجت في المناصب حتى وصلت لـ عضو مجلس المصريين الأحرار.. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:59 ص
بلال حبش
بلال حبش
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قسم التوك شو
قال بلال حبش نائب محافظ بني سويف، إنها مدخل مصر من الجنوب كما أنني من مواليد محافظة الشرقية ولدت سنة 1988 وقد تخرجت من جامعة الأزهر كلية تربية قسم تنمية مجتمعات محلية وقمت بالعمل العام منذ فترة طويلة.

وأضاف "حبش" خلال لقائه مع الإعلامي "محمد الباز" في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور"، أنني حصلت على مقاعد في برلمان الطلائع وبرلمان الشباب على مستوي محافظة الشرقية، كما أنني كان لي نشاط في العمل الحزبي قبل الثورة وكنت أحد أعضاء الحزب الوطني كما أنني كنت أمين اتحاد طلاب جامعة الأزهر على مستوى مصر.

وأوضح" حبش" أنني انضممت الي حزب المصريين الأحرار بعد ثورة 25 يناير وبعد ذلك تدرجت في المناصب حتي وصلت الي منصب عضو مجلس سياسي منتخب وعضو هيئة عليا منتخب وذلك لأنني أتيت من خلفية سياسي.

وأشار "حبش" إلى أنه يعمل بالسياسة 15 عاما، كما أننا ورد إلينا تليفون من رئاسة الوزراء يفيد بأننا مرشحين لمنصب وهناك مقابلة مع رئيس مجلس الوزراء وبعد ذلك تم إبلاغنا بالموعد في قصر الاتحادية لأداء اليمين الدستوري.

وتابع "حبش" أن مقابلتنا مع رئيس الوزراء كان يدور الحوار على فكر الدولة وتوجهها للاعتماد على الشباب في الفترة القادمة وأن يكون الشباب في مقعد القيادة بشكل حقيقي واننا نكون على قدر المسئولية وعلى قدر ثقة القيادة فينا.
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