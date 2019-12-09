بدء تسجيل أغاني مسرحية يا تصيب يا تخيب لـ أحمد آدم

بدأ فريق العمل بتسجيل الأغاني الخاصة "مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، وتواجد صناع الأغاني في الاستديو من أجل الانتهاء من تسجيلها.



أغاني العرض المسرحي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان وموسيقى هيثم الخميسي، وتسجيل مينا سمير، وميكس جورج يعقوب، وميوزيك بروديوسر دلال الخميسي.



مسرحية "يا تصيب يا تخيب" بطولة كل من الفنان أحمد آدم، وسمية الخشاب، وحجاج عبد العظيم، وسامح حسين، ومروة عبد المنعم.



والعرض المسرحي من تأليف كل من محمد نبوي، وعلاء حسن، ومن إخراج محسن رزق.