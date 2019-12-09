ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بدء تسجيل أغاني مسرحية يا تصيب يا تخيب لـ أحمد آدم

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:32 ص
فريق عمل أغاني مسرحية
فريق عمل أغاني مسرحية يا تصيب يا تخيب
Advertisements
آيه عاطف
بدأ فريق العمل بتسجيل الأغاني الخاصة "مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، وتواجد صناع الأغاني في الاستديو من أجل الانتهاء من تسجيلها.

أغاني العرض المسرحي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان وموسيقى هيثم الخميسي، وتسجيل مينا سمير، وميكس جورج يعقوب، وميوزيك بروديوسر دلال الخميسي.

مسرحية "يا تصيب يا تخيب" بطولة كل من الفنان أحمد آدم، وسمية الخشاب، وحجاج عبد العظيم، وسامح حسين، ومروة عبد المنعم.

والعرض المسرحي من تأليف كل من محمد نبوي، وعلاء حسن، ومن إخراج محسن رزق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى شعبان وحسن الرداد ووفاء عامر فى عزاء هيثم احمد زكى | فيديو

مطربون يعملون على ألبوماتهم الغنائية .. أبرزهم أنغام وتامر حسني

مطربون يستعدون لطرح الالبومات الغنائية.. جنات في 2020 .. اليسا تستعد .. رامي جمال ينتهي من التنفيذ

طرح البوستر الرسمى لـ مسرحية يا تصيب يا تخيب لـ أحمد آدم وسمية الخشاب

شاهد.. إطلالة أنيقة لـ سمية الخشاب بـ الأسود

ترشيحاتنا

حادث بشع.. شابة تلقى حتفها تحت عجلات قطار بسبب الكعب العالي| فيديو

ناس عايشة في الماضي.. ياسمين صبرى تثأر من محمد سامى وتدعم نسرين أمين

الجار الله يكشف حقيقة مشاركة قطر في قمة التعاون الخليجي بالسعودية ومصير قصة الحمدين

أيمن منصور: لابد من تغيير ميتشو.. وكارتيرون قادر على تحقيق البطولات

5 نجوم x العمليات.. نيللي كريم تستأصل ورما وبطل نصيبي وقسمتك مريض بالسرطان

اخبار الحوادث.. بلاغ يتهم المقاول الهارب محمد علي بالبلطجة واختطاف المواطنين.. فتاة تحمل سفاحا والرضيع يدفع الثمن بين أنياب الكلاب في الدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد F-150 الكهربائية تستطيع استخدام 4 محركات في وقت واحد... صور

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد