2019 عام التتويج بالبطولات لليفربول وفلامنجو والهلال والبحرين

ابتسم عام 2019 للعديد من فرق كرة القدم التي غابت عن البطولات، حيث عادت فرق ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي والهلال السعودي إلى البطولات القارية بعد غياب طويل، فيما حقق المنتخب البحريني لقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على السعودية في نهائي البطولة 1-0.



وجاء تقرير جريدة الرياضية السعودية بعد أن توج ليفربول بدوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على توتنهام في النهائي 2-0، بعد أن غاب عنه لمدة 12 عامًا، حيث كان آخر عهده في البطولة القارية عام 2005 عندما كسب ميلان الإيطالي في إسطنبول.



وعاد فريق فلامنجو البرازيلي إلى البطولات القارية بعد غياب دام 38، بفوز على ريفر بليت الأرجنتيني 2-1 في النهائي، ليضيف لقبه الثاني بعد الذي حققه عام 1981.



كما عاد إلى لقب الدوري البرازيلي بعد غياب استمر 10 أعوام، إذ كان آخر دوري حققه عام 2009.



أما فريق الهلال فقد توج بلقب دوري أبطال آسيا بفوزه على أوراوا الياباني 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد أن غاب عن بطولة الأبطال القارية منذ عام 2000.