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توك شو

السيسي يوجه برعاية الموهوبين في المجال الأكاديمي والعلمي.. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:08 ص
الصحف
الصحف
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توك شو
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
صدى البلد
السيسي يوجه بصياغة مشروع قومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين في المجال الأكاديمي والعلمي.
مبتدا
النواب يوافق على تعديل قانون تنظيم الهيئات الشبابية.
مجلة الايكونوميست المصرية
رجل الصناعة محمد أبو العينين: السيسي صمام أمان مصر و العرب.
اليوم السابع
الصحة: لا تسجيل بمنظومة التأمين الصحى بدون الرقم القومى وشهادات الميلاد.
الوطن
وزير التعليم يبحث تصنيع فصول متنقلة مع الصيت لحل مشكلة تكدس التلاميذ.
الوفد
اليوم.. واشنطن تحتضن اجتماع وزراء الخارجية و الري لتقييم نتائج مفاوضات سد النهضة.
مصراوي
وزيرة الهجرة تطمئن على شاب مصري تعرض للاعتداء فى الكويت.
سكاي نيوز عربية
تحقيقات هجوم فلوريدا: المنفذ تصرف بمفرده.
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