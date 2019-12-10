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برلمان

محلية البرلمان تناقش عددا من طلبات الإحاطة اليوم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:15 ص
لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن لجنة الإدارة المحلية من المقرر أن تستكمل اليوم الثلاثاء اجتماعاتها والتى بدأت أمس الأول الأحد.

وأشار الفيومى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها اليوم بعض طلبات الإحاطة لعدد من النواب فى بعض المحافظات.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن طلبات الإحاطة تناقش المشاكل الخاصة بتوصيل المرافق والصرف الصحى و المياه والكهرباء ورصف الطرق.

وعاد البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال أمس الأول الأحد لعقد الجلسة العامة لمجلس النواب.

وكان البرلمان ناقش خلال جلسته العامة منذ أسبوعين، ناقش الكثير من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.
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