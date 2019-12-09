4 وزراء أفارقة يصلون القاهرة للمشاركة في مؤتمر أسوان للسلام

يشهد مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولي من صباح، اليوم، الاثنين، توافد الضيوف المشاركين في مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقرر إقامته يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه وصل خلال الساعات الماضية، 4 وزراء أفارقة قادمين للمشاركة في فعاليات المؤتمر وهم، وزراء السياحة والخارجية والدفاع بجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى وزير التخطيط في دولة تشاد.



َوأضافت المصادر، أنه تم تخصيص فرق من العلاقات العامة وإدارة المراسم بالمطار، لاستقبال وفود المؤتمر، وتسهيل إنهاء إجراءات سفرهم إلى مدينة أسوان من خلال مبني الركاب رقم 3 بالمطار.



وخصصت مصر للطيران، الناقل الرسمي لمؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة، طائراتها الجديدة من طراز الايرباصA220-300 المزودة بجميع وسائل الرفاهية بجانب الطرازات الأخرى لنقل ضيوف المنتدى المشاركين إلى مدينة أسوان، فضلا عن حرصها على تقديم جميع تسهيلات السفر للمشاركين في الحدث.



وكان الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، تفقد صباح أمس، الأحد، استعدادات وتحضيرات مطار أسوان الدولى الخاصة باستقبال ضيوف مصر المشاركين بالمؤتمر، حيث وجه برفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطار في جميع المرافق وشدد على ضرورة التنسيق الجيد بين كل الجهات المعنية والأجهزة الأمنية وفرق العلاقات العامة بالمطار للإشراف على إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة مع توفير أعلى درجات الراحة والأمان لجميع ضيوف المؤتمر.

