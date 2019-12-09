السائق كان سكران.. لحظة انقلاب سيارة واصطدامها بـ عمارة سكنية.. فيديو

توجه إدارات المرور للمواطنين بعض الملحوظات وأهمها عدم تخطي السرعة في أماكن معينة خاصة لو كانت مناطق سكنية تكتظ بالمنازل والمارة وذلك لضمان سلامة الجميع.





ونشرت صحيفة " ديلي ميل " مقطع فيديو مدته أقل من دقيقة يوضح خطورة السرعة الزائدة في المناطق السكنية بعد إصطدام سيارة بأحد المباني السكنية في بريطانيا.





التقطت كاميرات المراقبة المثبتة أعلى إحدى العمارات مقطع فيديو لسيارة يبدو أن سائقها كان في حالة سكر و فقد القدرة على التحكم في مكابح السيارة.



