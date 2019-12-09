محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الخدمية بالقناطر الخيرية.. صور

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمركز ومدينة القناطر الخيرية لتفقد عددا من المشروعات الخدمية، والتعرف علي أبرز الملفات والمشكلات التي يعاني منها المواطنون.



وخلال الجولة أمر المحافظ بإخلاء شون مواد البناء المنشأة بالمخالفة على الأرض الزراعية وإزالة كل التشوينات وإخلاء الأرض فورا وإلا سيتم مصادرتها.



وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محور الباسوسية بالقناطر الخيرية لدفع الأعمال به حيث قام بتفقد المحور بالكامل، ووجه بإنهاء أعمال الصرف الصحي ورصف المساحة المتبقية والرصيف بالانترلوك وعمل رصيف على جانبي الطريق للمشاة.



وقال المحافظ إن المحور يعد الطريق البديل لقرية أبو الغيط - القناطر الخيرية والذي تم تطويره وتغطية الترعة لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية حيث يبلغ طوله 5.6 كيلو متر، وتم تغطية ورصف 4 كم بتكلفة إجمالية للرصف والتغطية بلغت 65 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه أعطى تعليماته للقائمين على التنفيذ بالموقع بدفع الأعمال وسرعة تسليم الطريق، والذي يعد محورا حيويا سينهي مشكلة التكدسات المرورية بمدينة القناطر الخيرية بالكامل.



كما قام الهجان بجولة تفقدية لديوان مجلس مدينة القناطر الخيرية حيث تفقد الإدارات والأقسام التابعة للمجلس للاطمئنان علي سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين، حيث التقى المحافظ بالموظفين والعاملين ووجه بحسن معاملة المواطنين وقضاء حوائجهم والتيسير عليهم.



وعلى صعيد آخر قام المحافظ بتفقد مستشفى القناطر الخيرية المركزي والجارى إنشاؤه بتكلفة 283 مليون جنيه ويتكون المستشفى من 8 غرف عمليات وغرفتين مناظير و27 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك يحتوى المستشفى على 38 جهازا للغسيل الكلوى ويبلغ عدد الأسرة 205 أسرة.



كما تفقد المحافظ خلال الجولة مستشفى الحروق والذي يعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤه بالمحافظة لعلاج الحروق والمقام على مساحة ١٠٠٠ متر مربع وتبلغ قيمة تكلفته 300 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 80% وسيتم الانتهاء منه خلال شهر يونيو القادم.



كما تفقد المحافظ مدينة القناطر الخيرية ومنطقة الحدائق والشاليهات لوضع تصور لتطويرها ووضعها على الخريطة السياحية المحلية والعالمية وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية لتشغيل الشباب.

