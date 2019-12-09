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تعليم

مركز العيون بجامعة المنصورة يدشن مبادرة صحتك في عينك للكشف على طلاب الدقهلية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:28 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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همت الحسينى
يدشن مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة غدا الثلاثاء مبادرة "صحتك في عينك" للكشف على طلاب المدارس بالدقهلية للاكتشاف المُبكر لأمراض العيون وعيوب الإبصار وذلك بمدرسة الشهيد محمد الباز ، أمام مسجد النصر.

تنطلق المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل عميد كلية طب المنصورة، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور وليد أبو سمرة مدير مركز طب وجراحة العيون .

ويأتي تنظيم المبادرة انطلاقا من دور مركز طب وجراحة العيون ورسالته في توفير الرعاية الطبية للمواطنين والتوعية بأمراض العيون والاكتشاف المبكر لها.

الجدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار حرص جامعة المنصورة على تعظيم دورها المُجتمعي في خدمة المُجتمع المُحيط بها.
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