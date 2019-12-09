بالتعاون مع وزارة الرياضة.. روابط ترعى بطل سلاح السيف محمد لنهاية 2020

بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، نجحت روابط الرياضية في التوقيع مع بطل سلاح السيف الدولي محمد عامر لاعب منتخب مصر كمسوق ووكيل حصري حتي نهاية 2020.



توجهت روابط الرياضية بالشكر لكل من د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وهشام حطاب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح علي دعمهم المتواصل ومجهوداتهم في اللعبة وتحقيق إنجازات كبيرة علي جميع المستويات منها علي مستوي النتائج وهيمنة السلاح المصري علي قارة إفريقيا وتحقيق ميداليات عالمية علي مستويات الشباب وعلي مستوي التنظيم التي تم تتويجه بفوز مصر مؤخرًا بتنظيم بطولة العالم للسلاح لعام 2021 في إنجاز تاريخي لمصر والتنظيم المتميز لسلسلة كأس العالم لسلاح الشيش للسيدات وسلاح السيف للرجال مؤخرا بالقاهرة وتوجهت أيضا بالشكر الي كل من أسامة ابو زيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس والمدير التنفيذي للنادي تامر علي.



يذكر أن سيف حاصل على العديد من الميداليات والالقاب القارية والعالمية أبرزها الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب 2015 وذهبية أفريقيا 2019 بمالي وذهبية الألعاب الأفريقية بالمغرب مع منتخب مصر والمركز السادس في كأس العالم لسلاح السيف مؤخرًا بالقاهرة ويعد من اللاعبين الواعدين المبشرين في السلاح المصري ومرشح لميدالية اوليمبية مصرية بطوكيو.