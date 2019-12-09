هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة الخضروات باللحم المفروم والصلصة المكسيكية وزلابية بالبرتقال

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.
و نقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.
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عجينة ميلفيه
مشروم
لحم مفروم
بروكلي
بصل ثوم
لبن بيض
كريمة لباني
مرقة
ملح _ فلفل زيت ذرة
زعتر
كرات ابيض
فلفل الوان
طريقة عمل فطيرة الخضروات واللحم المفروم
* شوحي البصل و الكرات في الزيت و ضيفي اللحمة المفرومة و عصجيها
* افرمي الفلفل الالوان مع المشروم المفروم علي اللحمة واضيفي البروكلي و الزعتر
* تبليهم بالملح و الفلفل و اتركيها لتنضج قليلا وافردي العجينة و ضعيها في قوالب الكب كيك
* اضيفي عليها الحشوة و البيض و اللبن و الكريمة علي الوجه وادخليها الفرن حتي تنضج و قدميها ساخنة
طريقة عمل صلصة مكسيكية لهشام البنا
مقادير صلصة مكسيكية
1/2 كيلو طماطم كبيرة مقطعة
فلفل أخضر حار
ثوم مفروم
بصل مفروم
فلفل أحمر حار طازج
فلفل أحمر حار جاف
زيت عباد الشمس
ملح فلفل أسود
طريقة عمل صلصة مكسيكية
* إضربى فى الخلاط الطماطم والبصل والثوم والملح والفلفل الأسود وشوحى البصل والثوم المفرومين فى الزيت على النار
* أضيفى مكعبات الفلفل الألوان وقلبى وأضيفى صوص الطماطم والفلفل الحار الاخضر المفروم ثم أضيفى الملح والفلفل الأسود وقلبى
* اضيفى خليط الطماطم الطازجة والشطة الجافة الصحيحة وقلبى وإتركيها لتغلى حتى النضج
* قدميها مع ساندوتشات التورتيلا بالدجاج وزينى الوجة بالبقدونس.
طريقة عمل زلابية بالبرتقال للشيف نجلاء الشرشابي
مقادير زلابية بالبرتقال
3 كوب دقيق
ربع كوب نشا
ملعقة كبيرة خميرة فورية
كوب عصير برتقال
ملعقة كبيرة بشر برتقال
2 ملعقة كبيرة زيت
نصف ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح جوز هند زيتالشربات
2 كوب سكر
كوب ماء
كوب عصير برتقال
عصير نصف ليمونة
طريقة عمل زلابية بالبرتقال
* إخلطى الدقيق مع الملح والسكر والخميرة والنشا
* أضيفى بشر البرتقال والزيت عصير البرتقال والماء حتى تحصلى على عجبنة سائلة غليظة القوام
* أتركى العجبنة لتتخمر ثم قلبى العجبنة برفق ثم قطعيها بملعقة مبللة بالماء وإقليها فى الزيت
* ضعى الزلابية الساخنة فى الشربات البارد ورشى الزلابية بجوز الهند وقدميها
طريقة عمل الشربات
* ضعى على النار الماء وعصير البرتقال والسكر وعصير نصف الليمونة
* إتركى الخليط حتى يغلى ويغلظ القوام
و نقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.
إقرأ أيضا
طريقة عمل فطيرة الخضروات واللحم المفروم للشيف شربينيمقادير فطيرة الخضروات و اللحم المفروم
عجينة ميلفيه
مشروم
لحم مفروم
بروكلي
بصل ثوم
لبن بيض
كريمة لباني
مرقة
ملح _ فلفل زيت ذرة
زعتر
كرات ابيض
فلفل الوان
طريقة عمل فطيرة الخضروات واللحم المفروم
* شوحي البصل و الكرات في الزيت و ضيفي اللحمة المفرومة و عصجيها
* افرمي الفلفل الالوان مع المشروم المفروم علي اللحمة واضيفي البروكلي و الزعتر
* تبليهم بالملح و الفلفل و اتركيها لتنضج قليلا وافردي العجينة و ضعيها في قوالب الكب كيك
* اضيفي عليها الحشوة و البيض و اللبن و الكريمة علي الوجه وادخليها الفرن حتي تنضج و قدميها ساخنة
طريقة عمل صلصة مكسيكية لهشام البنا
مقادير صلصة مكسيكية
1/2 كيلو طماطم كبيرة مقطعة
فلفل أخضر حار
ثوم مفروم
بصل مفروم
فلفل أحمر حار طازج
فلفل أحمر حار جاف
زيت عباد الشمس
ملح فلفل أسود
طريقة عمل صلصة مكسيكية
* إضربى فى الخلاط الطماطم والبصل والثوم والملح والفلفل الأسود وشوحى البصل والثوم المفرومين فى الزيت على النار
* أضيفى مكعبات الفلفل الألوان وقلبى وأضيفى صوص الطماطم والفلفل الحار الاخضر المفروم ثم أضيفى الملح والفلفل الأسود وقلبى
* اضيفى خليط الطماطم الطازجة والشطة الجافة الصحيحة وقلبى وإتركيها لتغلى حتى النضج
* قدميها مع ساندوتشات التورتيلا بالدجاج وزينى الوجة بالبقدونس.
طريقة عمل زلابية بالبرتقال للشيف نجلاء الشرشابي
مقادير زلابية بالبرتقال
3 كوب دقيق
ربع كوب نشا
ملعقة كبيرة خميرة فورية
كوب عصير برتقال
ملعقة كبيرة بشر برتقال
2 ملعقة كبيرة زيت
نصف ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح جوز هند زيتالشربات
2 كوب سكر
كوب ماء
كوب عصير برتقال
عصير نصف ليمونة
طريقة عمل زلابية بالبرتقال
* إخلطى الدقيق مع الملح والسكر والخميرة والنشا
* أضيفى بشر البرتقال والزيت عصير البرتقال والماء حتى تحصلى على عجبنة سائلة غليظة القوام
* أتركى العجبنة لتتخمر ثم قلبى العجبنة برفق ثم قطعيها بملعقة مبللة بالماء وإقليها فى الزيت
* ضعى الزلابية الساخنة فى الشربات البارد ورشى الزلابية بجوز الهند وقدميها
طريقة عمل الشربات
* ضعى على النار الماء وعصير البرتقال والسكر وعصير نصف الليمونة
* إتركى الخليط حتى يغلى ويغلظ القوام