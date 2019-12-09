هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة الخضروات باللحم المفروم والصلصة المكسيكية وزلابية بالبرتقال





طريقة عمل فطيرة الخضروات واللحم المفروم للشيف شربيني

طريقة عمل صلصة مكسيكية لهشام البنا



طريقة عمل زلابية بالبرتقال للشيف نجلاء الشرشابي



مقادير فطيرة الخضروات و اللحم المفرومعجينة ميلفيهمشروملحم مفرومبروكليبصل ثوملبن بيضكريمة لبانيمرقةملح _ فلفل زيت ذرةزعتركرات ابيضفلفل الوانطريقة عمل فطيرة الخضروات واللحم المفروم* شوحي البصل و الكرات في الزيت و ضيفي اللحمة المفرومة و عصجيها* افرمي الفلفل الالوان مع المشروم المفروم علي اللحمة واضيفي البروكلي و الزعتر* تبليهم بالملح و الفلفل و اتركيها لتنضج قليلا وافردي العجينة و ضعيها في قوالب الكب كيك* اضيفي عليها الحشوة و البيض و اللبن و الكريمة علي الوجه وادخليها الفرن حتي تنضج و قدميها ساخنةمقادير صلصة مكسيكية1/2 كيلو طماطم كبيرة مقطعةفلفل أخضر حارثوم مفرومبصل مفرومفلفل أحمر حار طازجفلفل أحمر حار جافزيت عباد الشمسملح فلفل أسودطريقة عمل صلصة مكسيكية* إضربى فى الخلاط الطماطم والبصل والثوم والملح والفلفل الأسود وشوحى البصل والثوم المفرومين فى الزيت على النار* أضيفى مكعبات الفلفل الألوان وقلبى وأضيفى صوص الطماطم والفلفل الحار الاخضر المفروم ثم أضيفى الملح والفلفل الأسود وقلبى* اضيفى خليط الطماطم الطازجة والشطة الجافة الصحيحة وقلبى وإتركيها لتغلى حتى النضج* قدميها مع ساندوتشات التورتيلا بالدجاج وزينى الوجة بالبقدونس.مقادير زلابية بالبرتقال3 كوب دقيقربع كوب نشاملعقة كبيرة خميرة فوريةكوب عصير برتقالملعقة كبيرة بشر برتقال2 ملعقة كبيرة زيتنصف ملعقة كبيرة سكررشة ملح جوز هند زيتالشربات2 كوب سكركوب ماءكوب عصير برتقالعصير نصف ليمونةطريقة عمل زلابية بالبرتقال* إخلطى الدقيق مع الملح والسكر والخميرة والنشا* أضيفى بشر البرتقال والزيت عصير البرتقال والماء حتى تحصلى على عجبنة سائلة غليظة القوام* أتركى العجبنة لتتخمر ثم قلبى العجبنة برفق ثم قطعيها بملعقة مبللة بالماء وإقليها فى الزيت* ضعى الزلابية الساخنة فى الشربات البارد ورشى الزلابية بجوز الهند وقدميهاطريقة عمل الشربات* ضعى على النار الماء وعصير البرتقال والسكر وعصير نصف الليمونة* إتركى الخليط حتى يغلى ويغلظ القوام