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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يصفع أردوغان: ندعم قبرص واليونان

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:39 م
اردوغان - السراج
اردوغان - السراج
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رحيم يسري
قال جوزيف بوريل، مسئول السياسة الخارجية الجديد بالاتحاد الأوروبي إن الاتفاق بين تركيا وحكومة السراج في ليبيا يثير قلقا بالغا بالاتحاد، وذلك عقب اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بوريل "من الواضح أن هذه الاتفاقية تشكل مصدر قلق بالغ. إننا نعرب عن تضامننا ودعمنا لليونان وقبرص"، وفقا لصحيفة "ايكاثمرني" اليونانية.

وأكد الدبلوماسي الأوروبي أن تلك المذكرة تمثل إشكالية بالنسبة لليونان وقبرص، معربا عن قلق الوزراء من تأثير مسألة تقاسم السيادة على الجزر اليونانية وعلى قبرص.

وشدد على دعم الاتحاد الأوروبي لليونان وقبرص، مطالبا كافة الدول باحترام القانون الدولي، مشيرا إلى أن الاتحاد لازال يدرس أمر الاتفاقية.

وأثارت مذكرة التفاهم التي صادق عليها البرلمان التركي الأسبوع الماضي، توتر بين تركيا واليونان وقبرص ومصر بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، حيث طردت اليونان السفير الليبي لديها احتجاجا على الاتفاق الذي يمنح أنقرة حوققا غير مشروعة في المنطقة.
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