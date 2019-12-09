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فن

أحمد داود يحصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم «ولاد رزق 2» .. شاهد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:13 م
احمد داود
احمد داود
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سيد احمد
نشر الفنان أحمد داود عدة صور له أثناء استلامه جائزة أفضل ممثل عن فيلم ولاد رزق ٢ من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

علق أحمد داود قائلا " جائزة أحسن ممثل بتصويت الجمهور العربي عن فيلم "ولاد رزق ٢ " من مهرجان نجم العرب .. شكرًا جدا لكل الجمهور اللي صوتلي وشكرا ادارة المهرجان وشكرا كبييرة جدا للمخرج الأستاذ طارق العريان انا فاكر يا تيتو بعد ما خلصنا تصوير مشاهد التحقيق خصوصا بعد مشهد التعذيب قلتلي " دَاوُدَ انت هتكسب كل الجوايز عن الفيلم ده " حبيبي يا تيتو شكرا جدا علي كل اللي عملته معايا.

حازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

مبروك - تستاهل - الف مبروك.
أحمد داود يحصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم «ولاد رزق 2» .. شاهد
أحمد داود يحصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم «ولاد رزق 2» .. شاهد
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