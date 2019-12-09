أوهمها بالزواج فحكم عليه بدفع مليون ونصف جنيه

قضت محكمة التمييز، وفي حكم نهائي وبات، بإلزام شاب أوهم فتاة بالزواج منها بإعادة مبلغ الـ 30 الف دينار كويتي التي تحصل عليها منها، وهو ما يعادل مليون ونصف جنيه مصري.



وتتحصل الواقعة في ما تبين من أوراق الدعوى التي أقامها دفاع الفتاة، المحامية حوراء الحبيب، من ان الشاب أوهم موكلتها بالزواج، وبناء على هذا الوعد قامت الفتاة بإعطائه المبلغ المشار إليه على سبيل القرض حتى يبدأ مشروعه الذي أخبرها به ليكوّن نفسه ومن ثم يقوم بالزواج منها.



وأضافت الحبيب ان الشاب هرب بمجرد الحصول على المبلغ واتضح انه مخادع، لكننا لم نجد الحل إلا في إقامة هذه الدعوى الماثلة، حيث اننا قدمنا المستندات والفواتير التي بناء عليها جرى سحب القرض من البنك وإعطائه للمتهم.