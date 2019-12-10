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منوعات

البرازيليون من أصل ياباني ينظمون عملية جمع تبرعات لترميم قلعة أوكيناوا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:53 م
صدى البلد
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أ ش أ
نظم البرازيليون المنحدرون من أصول يابانية، خاصة من مقاطعة أوكيناوا سلسلة من الحفلات الغنائية والموسيقية والعروض المسرحية الفولكلورية في مدينة ساو باولو للمساعدة في جمع تبرعات للمساهمة في إعادة بناء قلعة شوري التاريخية في أوكيناوا والتي دمرها حريق ضخم في شهر أكتوبر الماضي.

وحضر نحو 800 مشاهد العروض التي شارك فيها 300 مؤد وقدمت بلهجة أوكيناوا في ساو باولو ، فيما يبلغ عدد الذين ترجع أصولهم لأوكيناوا حوالى 190 ألفا ويشكلون أكبر جالية يابانية في البرازيل.

ومن المقرر أن تستمر حملة تنظيم التبرعات والفعاليات المرتبطة بها حتى شهر فبراير المقبل حيث سيتم إرسال المبلغ الإجمالي الذي يتم جمعه لمقاطعة أوكيناوا.
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