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أخبار العالم

رئيسة وزراء نيوزيلندا أمام البرلمان بعد ثوران البركان: حجم المأساة مدمر

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:33 ص
رئيسة وزراء نيوزيلندا
رئيسة وزراء نيوزيلندا
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دعاء أبوهشيمة
أكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، اليوم الثلاثاء، على وجود حاجة إلى طرح تساؤلات بعد ثوران بركان في مقصد سياحي شهير، أدى إلى مصرع ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم وجرح العشرات.

وقالت أردرن في البرلمان اليوم الثلاثاء: "حجم هذه المأساة مدمر" مضيفة أن من بين الجرحى والمفقودين أشخاص من أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وألمانيا وماليزيا ونيوزيلندا.

وتابعت: "نحن نعرف أيضًا أنه ستكون هناك أسئلة أكبر فيما يتعلق بهذا الحدث"، مضيفة: "يجب طرح هذه الأسئلة والإجابة عليها".

وقالت الشرطة إنه من بين 47 شخصا كانوا في الجزيرة أو بالقرب منها وقت ثوران البركان يوم الاثنين، لقي خمسة أشخاص حتفهم وجرح 31 آخرون، ولا يزال الكثيرون في حالة حرجة،؛ بحسب وكالة الأنباء الألمانية

ويتم علاج الناجين من الكارثة في وحدات لعلاج الحروق حول البلاد فيما تواصل الشرطة العمل على البحث عن ثمانية أشخاص مازالوا في عدد المفقودين، ويتم اعتبارهم في عداد الموتى.

وتقع جزيرة وايت أيلاند، وهي بركان نشط، على بعد 48 كيلو مترًا من الساحل الشرقي لجزيرة نورث أيلاند بنيوزيلندا.
رئيسة وزراء نيوزيلندا أمام البرلمان بعد ثوران البركان: حجم المأساة مدمر
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