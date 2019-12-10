بعد مشاركتهما في البطولة الدولية لرفع الأثقال.. محافظ بني سويف يكرم الحسن وبريك أول العالم وأفريقيا للناشئين

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شابين متفوقين رياضيا وهما: الحسن فراج حسن لحصوله على المركز الثاني عالميا والأول افريقيا وعربيًا وأحسن لاعب في أفريقيا، ومحمد عبد الحميد بريك لحصوله على المركز الثالث عالميا"فوق 23 سنة" والأول عالميا وافريقيا "ناشئين"،وذلك في البطولة الدولية لرفع الأثقال،التي نظمتها جمهورية مصر العربية،تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة،في الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر الماضي.



وقدم محافظ بني سويف التهنئة للبطلين الرياضيين "الحسن، بريك" واللذان كانا مثار فخر لأبناء المحافظة، ونموذج يحتذى به، وقدوة للشباب المصرى الواعد، مشيدًا بما يحققه أبناء بني سويف الموهوبين والمتفوقين في مختلف المجالات ، ورفع علم مصر في كافة المحافل الدولية، مؤكدا على أن هذه الفترة تشهد اهتماما كبيرا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب المتفوق في كافة المجالات،وأنه دائم التوجيه بتوفير كافة الدعم لهم،والعمل على اكتشاف مزيد من المميزين من شباب مصر الواعد.



جاء ذلك في ختام اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد"اليوم"بقاعة ديوان عام المحافظة،بحضور:اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مديرالأمن، الدكتورعاصم سلامة والأستاذ بلال حبش نائبي المحافظ،اللواء هشام شادي السكرتيرالعام ،واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.