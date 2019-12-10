قرار جديد من جنايات القاهرة بخصوص العضو المنتدب لـ إيجوث فى الكسب غير المشروع

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث فى اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه لجلسة 15 يناير المقبل لورود تقرير لجنة الخبراء.



عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود. وشريف محمد علي.



وأسندت النيابة للمتهم ممدوح م ع ر، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق المالكة لعدة فنادق منها فندقى ماريوت ومينا هاوس القاهرة، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان ا م" و"ماجدولين م خ"، وسهام ا م" وولديه القصر مهند ومروان، فى الفترة من 2012 لـ2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.

