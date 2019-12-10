بالفيديو والصور | هبوط مروع لطائرة بعد تعرضها لعطل.. والركاب نجوا بأعجوبة





نجا 4 سائحين أمريكيين من موت محقق في كوستاريكا، بعد أن تعرضت طائرتهم ذات المحركين لحالة طوارئ أثناء الطيران. كما نجا طياران محليان من الحادث خلال هبوط الطائرة المفاجىء.وقال ألفارو تشافاريا، الذي كان يقود الطائرة، إن الطائرة من طراز سينيكا تعرضت لمشكلات فنية خلال الرحلة من مطار خوان سانتاماريا الدولي قي مدينة ألاجويلا حيث كان من المقرر أن يلحق الركاب بالرحلة المتجهة إلى مدينة بوسطن الأمريكية.واتصل الطيار، الذي يبلغ من العمر 49 عاما، ببرج المراقبة في توبياس بولانوس الدولي في سان جوزيه في الساعة 1:50 مساء بالتوقيت المحلي، وطلب الإذن بهبوط اضطراري للطائرة.وأوضح تشافاريا، الذي يمتلك خبرة 7 سنوات في مجال الطيران التجاري، إلى أنه اضطر إلى التحليق عدة مرات بزاوية 360 درجة لتخفيف الحمولة وتخفيف التأثير.وقال الطيار لصحيفة "إتش. آر. هوي" بكوستاريكا إن الركاب كانوا هادئين أغلب الوقت، ولم يشعروا بالغضب.وسجل المارة اللحظة التي هبطت فيها الطائرة بقوة على سطح العشب في نهاية مدرج الهبوط.