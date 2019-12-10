خبير اقتصادي: انخفاض معدل التضخم الشهرى لـ -0.5% والسنوى يسجل 2.7%..فيديو

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إن الحكومة أعلنت انخفاض معدل التضخم الشهرى الى -0.5% والسنوى يسجل 2.7%.



وأضاف الدكتور مصطفى بدرة ، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن هناك تحسن ملحوظ فى قيمة العملة المصرية أمام الدولار.



وتابع الخبير الاقتصادى، أن التضخم بدأ فى التراجع منذ بداية عام 2019 وكان ملحوظ من بداية 30 يونيو الماضى.



وأشار الدكتور مصطفى بدرة الى أن وزارة التموين الشهر الماضي خفضت أسعار أربع سلع أساسية وهذا يدل على تحسن الوضع الاقتصادى للدولة.



وأوضح الخبير الاقتصادى، ان هناك تراجع ملحوظ فى الأسعار فى الفترة القليلة السابقة.





