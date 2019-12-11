اشترى Samsung Galaxy S7 EDGE بـ 3500 جنيه فقط

لاشك أن فئة الـ S التى يقدمها العملاق الكورى الجنوبى سامسونج تتميز بالأداء القوى والأناقة الشديدة، حيث تأتى ضمن أفضل الهواتف الذكية القوية دومًا.





ومع حبك لنظام أندرويد ستقع فى غرام أحد تلك الإصدارات القوية، لكن لن يعجبك سعرها المرتفع ولكن الفرصة مازالت قائمة ويمكنك اقتناء تحفة Samsung Galaxy S7 EDGE بسعر مغرى جدًا.





من وقت لآخر تظهر على منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية مثل ebay عروض مغرية، حيث يمكنك شراء نسخة جديدة من هاتف Samsung Galaxy S7 EDGE سعة 32 جيجابايت مقابل 217 دولار أمريكي ما يعادل 3500 جنيهًا مصريًا فقط.





يذكر أن هاتف Samsung Samsung Galaxy S7 EDGE تم إصداره فى عام 2016 من قبل سامسونج الكورية الجنوبية، واستطاع النجاح بقوة وقتها.





ويأتى هاتف Samsung Galaxy S7 EDGE بشاشة قياس 5.5 بحواف الـ Edge ، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وبطارية عملاقة سعة 3600 ميللى أمبير.





ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل وأخرى أمامية دقة 5 ميجابيكسل، ويعمل بنظام أندرويد 9.0، ويدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، ويدعم الهاتف كابل micro usb ويدعم الشحن اللاسلكى كما يمكنك شراؤه من خلال هذا الرابط.



