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فن

الموسيقى مع الأسطورة.. أحمد فهمي رفقة عمرو دياب وحسن الشافعي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:04 ص
احمد فهمى وعمرو دياب
احمد فهمى وعمرو دياب وحسن الشافعى
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محمد بدران
شارك المطرب أحمد فهمي، جمهوره على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بـ صورة جديدة له، جمعته مع الهضبة عمرو دياب".

وظهر أحمد فهمى رفقة الهضبة، والموزع الموسيقي حسن الشافعي، من كواليس إعلان دعائي تم عرضه في رمضان الماضي لإحدى شركات الاتصالات الكبرى في مصر، مع عدد من نجوم الفن.

وعلق أحمد فهمى على الصورة "الموسيقى مع الاسطورة عمرو دياب" ولاقت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وشارك في الإعلان كل من دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، منة شلبي، عزت أبو عوف، احمد فهمي، غادة عادل وأشرف عبد الباقي.

وكان فريق واما أصدر ألبوم "الصيف ابتدا"، والذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.

ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقاتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل.


الموسيقى مع الأسطورة.. أحمد فهمي رفقة عمرو دياب وحسن الشافعي
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