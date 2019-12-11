خضوع متحرش هوليود هارفي واينشتاين لعملية جراحية .. تفاصيل

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان المنتج الأمريكي الشهير هارفى واينشتاين، الملقب بـ متحرش هوليوود، سيخضع لعملية جراحية الأسبوع المقبل بسبب شعوره بـ الالان في ظهره أثر تعرضه لحادث سيارة شهر أغسطس الماضي.



وأشارت الصحيفة البريطانية الى ان هارفى واينشتاين الذي يبلغ من العمر 67 عامًا، ظهر في اخر جلسة في المحكمة اثناء محاكمته على قضايا التحرش بنجمات هوليوود، صحته غير مستقرة ولا يسير بشكل صحيح على قدميه.



واعرب محامو هارفي واينشتاين عن انزعاجهم من تردد اقاويل انه يدعي المرض كي يكسب تعاطف الناس معه في صدد الهجوم عليه خلال الاعوام الاخيرة بعد فضح تعديه الجنسي على ممثلات امريكات.





في أكتوبر 2017، وإثر عدد من ادعاءات التحرش والاعتداء الجنسي والاغتصاب المثارة ضده فيما عرف بفضيحة هارفي واينستين الجنسية، أقيل من مجلس إدارة شركته كما طرد من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.[12][13] بحلول 31 أكتوبر، قدمت أكثر من 80 امرأة ادعاءات ضد واينستين.[14] وقد تسببت هذه المزاعم في إطلاق حملة قادها عدد من صفوة نساء المجتمع والمشاهير دعوا إلى تبادل تجاربهن الخاصة بالاعتداء الجنسي أو التحرش أو الاغتصاب على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #MeToo