رئيس نيجيريا: حصلنا على تمويل لمواجهة بوكو حرام.. فيديو

وأوضح أن الإصلاح الأساسى هو الذى سيمكن منظمة الوحدة من عملها حتى يمكن أن تحقق السلام ويمثل جهودا ديناميكية لتحقيق السلام فى أفريقيا.





واستطرد: "بدأنا خطة استراتيجية لمشاركة شعوبنا فى كل أنشطة القارة الأفريقية، وسمحنا بدخول المواطنين الأفارقة إلى نيجيريا بكل يسر وسهولة".

قال رئيس نيجيريا، محمد البخارى، إنه يجب التفكير فى الإمكانيات الموجودة فى أفريقيا والتحديات التى تمنعنا من تحقيق السلام والأمن، لافتًا إلى أن أفريقيا يجب أن توفر أولًا وسائل المواصلات وأن تحدد وسائل التواصل، مما يسهل انتقال السلع والأشخاص، موضحًا أنه فى نيجيريا بدأ تحويل نظام المواصلات وتطبيق تحسين الاقتصاد عن طريق تطوير الزراعة والمواد الزراعية وإتاحة المزيد من الفرص للشباب.وأضاف رئيس نيجيريا، خلال كلمته بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أنه من الممكن أيضًا أن نوقف موسم هجرة الشباب والاستفادة منهم داخليًا، وأن يكون هناك المزيد من التعاون بيننا وبين البلدان الأفريقية، خاصة أننا عقدنا اتفاقية للتجارة الحرة بين الدول الأفريقية، ويجب تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف جدول أعمالنا 2063 وتعزيز إمكانياتنا وأن تكون لدينا حكومة والتنمية الشاملة وأن نركز على منع النزاعات لأنها تترك أثرًا بالغًا سيئًا على شعوبنا، كما نحتاج إلى إسكات البنادق.وتابع: "يجب أن نلتفت إلى التغير المناخى لأنه يؤثر علينا كثيرًا"، مشيرًا إلى أنه أحد أسباب النزاعات المتواجدة فى أفريقيا حاليًا لأنه لا يوجد مجال لأربعين مليون شخص للعمل، ولا يمكن أن يتم ذلك دون أن يكون لذلك علاقات وثيقة ببلدان القارة الأفريقية.وأكد أن نيجيريا تتلقى المعونات الكثيرة لتحقيق التنمية فى الإطارات المختلفة، كما أن نيجيريا حصلت على تمويل حتى تتمكن من مكافحة جماعة "بوكو حرام"، لافتًا إلى أن أفريقيا تحتاج أن تستثمر فى مجال التعليم وبناء القدرات، حيث إن التعليم هو الذى يتيح الفرص حتى يمكن أن يكون الوضع لدينا أفضل فى أفريقيا.