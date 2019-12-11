ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس نيجيريا: حصلنا على تمويل لمواجهة بوكو حرام.. فيديو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:39 ص
رئيس نيجيريا، محمد
رئيس نيجيريا، محمد البخارى
Advertisements
آيات أحمد
قال رئيس نيجيريا، محمد البخارى، إنه يجب التفكير فى الإمكانيات الموجودة فى أفريقيا والتحديات التى تمنعنا من تحقيق السلام والأمن، لافتًا إلى أن أفريقيا يجب أن توفر أولًا وسائل المواصلات وأن تحدد وسائل التواصل، مما يسهل انتقال السلع والأشخاص، موضحًا أنه فى نيجيريا بدأ تحويل نظام المواصلات وتطبيق تحسين الاقتصاد عن طريق تطوير الزراعة والمواد الزراعية وإتاحة المزيد من الفرص للشباب.

وأضاف رئيس نيجيريا، خلال كلمته بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أنه من الممكن أيضًا أن نوقف موسم هجرة الشباب والاستفادة منهم داخليًا، وأن يكون هناك المزيد من التعاون بيننا وبين البلدان الأفريقية، خاصة أننا عقدنا اتفاقية للتجارة الحرة بين الدول الأفريقية، ويجب تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف جدول أعمالنا 2063 وتعزيز إمكانياتنا وأن تكون لدينا حكومة والتنمية الشاملة وأن نركز على منع النزاعات لأنها تترك أثرًا بالغًا سيئًا على شعوبنا، كما نحتاج إلى إسكات البنادق.

وتابع: "يجب أن نلتفت إلى التغير المناخى لأنه يؤثر علينا كثيرًا"، مشيرًا إلى أنه أحد أسباب النزاعات المتواجدة فى أفريقيا حاليًا لأنه لا يوجد مجال لأربعين مليون شخص للعمل، ولا يمكن أن يتم ذلك دون أن يكون لذلك علاقات وثيقة ببلدان القارة الأفريقية.

وأوضح أن الإصلاح الأساسى هو الذى سيمكن منظمة الوحدة من عملها حتى يمكن أن تحقق السلام ويمثل جهودا ديناميكية لتحقيق السلام فى أفريقيا.

واستطرد: "بدأنا خطة استراتيجية لمشاركة شعوبنا فى كل أنشطة القارة الأفريقية، وسمحنا بدخول المواطنين الأفارقة إلى نيجيريا بكل يسر وسهولة".

وأكد أن نيجيريا تتلقى المعونات الكثيرة لتحقيق التنمية فى الإطارات المختلفة، كما أن نيجيريا حصلت على تمويل حتى تتمكن من مكافحة جماعة "بوكو حرام"، لافتًا إلى أن أفريقيا تحتاج أن تستثمر فى مجال التعليم وبناء القدرات، حيث إن التعليم هو الذى يتيح الفرص حتى يمكن أن يكون الوضع لدينا أفضل فى أفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النسخة الأولى لــ منتدى أسوان.. منصة قارية للربط بين السلام والتنمية بشكل مستدام.. الفكرة أطلقها الرئيس السيسي عقب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.. يشارك فيه نخبة من قادة الدول ورؤساء الحكومات

قادة ورؤساء أفريقيا على موعد مع منتدى أسوان للسلام والتنمية.. المحفل الأول من نوعه في القارة لدراسة العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة.. وبحث توفير الحلول الوطنية لمشاكل وتحديات أفريقيا

شكرى: النزاعات في أفريقيا مزمنة

السفير حجازي: منتدى أسوان المحفل الأول من نوعه في أفريقيا لربط قضايا السلام والتنمية

غدا..انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية بحضور السيسي وقادة إفريقيا..المحفل الأول من نوعه في القارة لدراسة العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة..ويبحث توفير الحلول الوطنية لتحديات القارة السمراء

«مستقبل وطن»: منتدى أسوان للسلام والتنمية الأول من نوعه في أفريقيا

ترشيحاتنا

هل يجوز قراءة القرآن بدون صوت ؟ لها ثواب النظر

قائد ليبي إلى أردوغان: سأغرق أي سفينة تركية تخترق حدودنا بنفسي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة بالدوري المصري

وفاة المخرج محسن حلمي زوج الفنانة سلوى محمد على

بعد غياب تميم عن قمة الرياض.. شقيق أمير قطر يغضب السعوديين لهذا السبب

اخبار الرياضة | أمر وحيد يمنع كهربا من الانضمام للأهلي.. ورقم قياسي لـ محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تصدم حلاقا بسيارتها وتحطم واجهة محل بسبب قصة شعر ابنها.. شاهد

بالبمبي القصير.. إنجي المقدم تخطف الأنظار

بالذهبي اللافت.. لطيفة تستعرض أنوثتها من داخل سيارتها