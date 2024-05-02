باحث بالمركز العربي الأوروبي: ترحيل بريطانيا للمهاجرين خطة هروب من أزماتها الاقتصادية|فيديو

علق طالب العواد الباحث في المركز العربي الأوروبي للبحوث السياسية على ترحيل بريطانيا للمهاجرين وطالبي اللجوء إلى رواندا بأن هذا تغطية عن الملف الاقتصادي الذي تعاني منه بريطانيا والذي يعد الأحلك في تاريخها.

وأوضح العواد في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن مع صعود اليمين المتطرف في أوروبا تحرص الحكومات على دغدغة مشاعر المحافظين والمتطرفين العنصريين وإرضائهم عن طريق مثل هذه القرارات التي تعد هروبًا من الأزمات التي تمر بها بريطانيا خاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن اليمين المتطرف مع حزب العمال يسعون لكسب أصوات اليمين والذين سوف يأخذون قرارات مشابهة لإرضاء المحافظين واليمين وليس البحث عن حلول لهذه الأزمات المعقدة والمرتبطة في الأساس بالمشاكل الاقتصادية والتي ليس لدى رئيس الوزراء الحالي خبرة كافية لحلها.