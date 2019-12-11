تحذير من سرقة كلمة المرور.. جوجل تطرح خاصية جديدة لمتصفحها Chrome

أصدرت شركة جوجل الأمريكية، تحديثًا لمتصفح الويب التابع لها كروم "Chrome"، والذي يتضمن عددا من التحسينات الأمنية من بينها ميزة حماية كلمة المرور، حيث أصبح المتصفح يصدر تنبيهات خاصة عندما يتم سرقة كلمة مرورك ونشرها على شبكة الإنترنت.



وبحسب ما ذكره موقع"zdnet" التقني، يأتي إصدار Chrome 79 مزودًا بإصلاحات العديد من الأخطاء، لمستخدمي أجهزة سطح المكتب Windows و Mac و Linux و Chrome OS وإلى جانب أنظمة تشغيل الهواتف الذكية Android و iOS.



وإلى جانب دعم أداة فحص كلمة المرور المدمجة بالمتصفح، يأتي التحديث بميزات جديدة مثل القائمة السوداء في الوقت الحقيقي للمواقع الضارة عبر واجهة برمجة التطبيقات للتصفح الآمن، والتوافر العام للحماية ضد التصيد الاحتيالي، وفرض حظر على تحميل روابط HTTPS، بالإضافة إلى دعم لتجميد علامات التبويب وواجهة مستخدم جديدة لقسم الملف الشخصي للمزامنة مع Chrome، ودعم لآلية تخزين مؤقت للخلف.



وتعد أداة فحص كلمة المرور هي خدمة عبر الإنترنت، تفحص جوجل من خلالها جميع كلمات المرور التي تم مزامنتها على متصفح كروم، للتحقق مما إذا كان أي منها قد تسرب عبر الانتهاكات في الخدمات الأخرى عبر الإنترنت.



وإضافة للتنبيه الخاص بكلمات المرور، عملت جوجل على تطوير خاصية جديدة لحماية مستخدميها من الاصطياد الاحتيالي عبر مواقع الإنترنت المشبوهة، وذلك من خلال قائمة محدثة كل نصف ساعة تحوي أشهر مواقع الاصطياد لتحذرك منها عند الدخول إليها.



و كانت ميزة "فحص كلمة المرور"، متاحة في السابق كملحق منفصل لمتصفح الويب، يمكن للمستخدم تثبيته من متجر جوجل كروم أو قسم في لوحة تحكم الويب من Google.



ولكن بدءًا من تحديث Chrome 79، الذي تم إصداره أمس، تم دمج أداة فحص كلمة المرور في المتصفح نفسه كميزة أساسية، لاستخدامها يجب أن يقوم مستخدمي كروم بتسجيل الدخول إلي حساب Google الخاص بهم داخل المتصفح.



وبمجرد تمكين هذه الميزة، ستتيح للمستخدمين معرفة مواقع الويب التي تستخدم كلمات المرور التي تم تسريبها مسبقًا عبر الإنترنت، وتطالب المستخدم بتغييرها، وطالما كانت جوجل تحذر من إعادة استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب لدى المستخدم عبر عدة أدوات كإضافة خاصة بالمتصفح للتحقق من قوة كلمة المرور.