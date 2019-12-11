المشدد 5 سنوات لـ 3 أشخاص لحيازتهم سلاح نارى بالمطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 3 أشخاص، بالسجن المشدد 5 سنوات ، وذلك لحيازتهم سلاح ناري وذخائر بـ المطرية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ع . م عاطل ، وج . ط مسجل خطر ، و م .ا عاطل تهم حيازة سلاح ناري "بندقية آلية" وذخائر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة المطرية، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيشهم ، القت قوات الأمن القبض عليهم داخل مسكنهم وبتفتيشهم، عثر على سلاح ناري آلي وآخر غير مششخن وذخيرة وبمواجهتهم بالمضبوطات اقروا باحرازهم لها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ع . م عاطل ، وج . ط مسجل خطر ، و م .ا عاطل تهم حيازة سلاح ناري "بندقية آلية" وذخائر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة المطرية، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيشهم ، القت قوات الأمن القبض عليهم داخل مسكنهم وبتفتيشهم، عثر على سلاح ناري آلي وآخر غير مششخن وذخيرة وبمواجهتهم بالمضبوطات اقروا باحرازهم لها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.