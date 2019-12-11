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حوادث

المشدد 5 سنوات لـ 3 أشخاص لحيازتهم سلاح نارى بالمطرية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:40 م
صدى البلد
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محمد العيسوى
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 3 أشخاص، بالسجن المشدد 5 سنوات ، وذلك لحيازتهم سلاح ناري وذخائر بـ المطرية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ع . م عاطل ، وج . ط مسجل خطر ، و م .ا عاطل تهم حيازة سلاح ناري "بندقية آلية" وذخائر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة المطرية، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيشهم ، القت قوات الأمن القبض عليهم داخل مسكنهم وبتفتيشهم، عثر على سلاح ناري آلي وآخر غير مششخن وذخيرة وبمواجهتهم بالمضبوطات اقروا باحرازهم لها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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