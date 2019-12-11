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رياضة

نتائج الجولة 12 فى مجموعة الإسكندرية والبحيرة بالقسم الثالث

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:38 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كتب إسلام عوده
أسفرت نتائج مباريات الجولة الـ 12 فى مجموعة الإسكندرية والبحيرة التى أقيمت اليوم عن فوز العبور بملعبه على الترام بهدف للا شيء، سجله رامى خميس ليرتفع رصيد العبور إلى ١١ نقطة ويتجمد رصيد الترام عند ١٩ نقطة.

وتعتبر هذه المباراة الأولى للعبور تحت قيادة ممدوح الجمل الذى وعد اللاعبين بالتدخل لصرف المكافآت فى حالة استمرار الإنتصارات.

وتعادل سبورتنج خارج أرضه مع المعمورة بدون أهداف ليرتفع رصيد سبورتنج إلى ٢٠ نقطة ويتصدر الجدول ولة مباراة مؤجلة مع مياه البحيره بينما يرتفع رصيد المعموره إلى ١١ نقطة.

لعب سبورتنج بعشر لاعبين لمدة ٧٠ دقيقة بعد طرد محمد سمير فى الدقيقة ٢٠ وأضاع محمد رمضان لاعب الفريق ضربة جزاء في الدقيقة ٩٠

وحقق اسكندرية للبترول فوزا كبيرا على كوم حماده حيث فاز بخمسه أهداف مقابل هدف سجل أهداف البترول بركات عبد الحميد هدفين وهدف لكل من مروان عبد الفتاح وعادل فوكس ومحمود عادل ليرتفع رصيد البترول إلى ١٩ نقطة ويقلص الفارق مع بدر وسبورتنج المتصدرين إلى نقطة واحدةويتجمد رصيد كوم حماده عند ٩ نقاط.

وفاز مياه البحيره على ايتاى البارود بهدفين مقابل هدف سجل عبد الله عطيه هدفى المياه وسجل عوض تهامى هدف ايتاى ليرتفع رصيد الفائز إلى ١٧ نقطة ويتجمد رصيد المهزوم عند ١٥ نقطة.

وفاز كفر بولين على رشيد بهدف دون رد ليرتفع رصيد بولين إلى ١٤ نقطة بينما يتجمد رشيد عند ١٢ نقطة.
 
وفاز حوش عيسى على كفر الدوار بهدفين مقابل لا شيء ليرتفع رصيد حوش عيسى إلى ١٢ نقطة بينما تجمد رصيد الدوار عند عشر نقاط.

وتعادل بدر مع مركز شباب القبارى بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد القبارى إلى القبارى إلى ١١ نقطة ويرتفع رصيد بدر إلى ٢٠ نقطة ويتصدر المجموعة بالتساوى مع سبورتنج.

وتعادل مركز شباب كوم حماده مع نهضة العامرية بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد شباب كوم حماده إلى ١٥ نقطة ويرتفع رصيد العامرية إلى ١٣ نقطة.
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