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فن

ميرنا وليد: سمير سيف مات قبل ما أشتغل معاه

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:07 ص
ميرنا وليد
ميرنا وليد
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سعيد فراج - تصوير: نور المصري
أعربت الفنانة ميرنا وليد عن حزنها الشديد بعد رحيل المخرج القدير الراحل سمير سيف، قائلة «في ناس خلاص بتنساها.. وفي ناس بتفضل سايبة أثر في حياتك»، مشيرة إلى أن المخرج الراحل كان من هؤلاء الذين تركوا أثرهم. 

وأضافت ميرنا وليد، في لقاء خاص بـ كاميرا "صدى البلد"، أنهم سيظلون مدانون لـ سمير سيف بالكثير، موضحة «أنا جاية العزاء لكن مش عايزة أصدق»، لافتة إلى أنه كان من المفترض أن تعمل معه منذ فترة قصيرة لكن لم يكتمل العمل، وأنها حزينة لعدم عملها معه قبل وفاته. 

شهد عزاء المخرج سمير سيف، توافد العديد من نجوم الفن علي رأسهم: يحيى الفخراني، ونبيلة عبيد، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وحسين فهمي، ومحمد هنيدي، وهاني رمزي، منى زكي، ومريم ابو عوف، وإلهام شاهين، وشيري عادل هاني شنودة ولطفي لبيب، وأشرف فايق، ومنير مكرم، وآخرون.

وشيع جثمان المخرج سمير سيف من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف، أول أمس، الثلاثاء.

وشارك في الجنازة الفنان محمود قابيل والمنتج محسن علم الدين والفنان محمد التاجى والمؤلف وحيد حامد والفنانة ندى بسيوني ، ليلى علوى، إلهام شاهين ، ميرفت أمين.

وغيب الموت المخرج الكبير سمير سيف منذ يومين؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة، وكان يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.

سمير سيف صاحب رصيد سينمائي كبير وآخر أعماله الفيلم العربي" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس.
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