عمرو السولية يحتفل بانتصار الأهلي على دجلة.. والجمهور: مظلوم وربنا هيكرمك

احتفل عمرو السولية لاعب النادي الأهلي بالتغلب على فريق وادي دجله في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



ونشر عمرو السولية مجموعة من الصور له من اللقاء عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر معلقا عليها قائلا "ثلاث نقاط".



وانهالت التعليقات من متابعيه على أداء المباراة وجاءت بين "‏‎‎مظلوم وربنا هيكرمك" و "‏‎مبروووك الفوز وهايل الأداء يانجم" و "‏‎نجم يا سولي واسيست روووعه" و "‏‎عاااش ي كابتن استمر".



وفاز الأهلي علي فريق وادي دجلة في المباراة التي جمعت بينهم على استاد السلام مساء امس ب 3 اهداف مقابل لاشيء في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.