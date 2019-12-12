نواذيبو الموريتاني يقيل مدربه بعد "سداسية" بيراميدز

أعلن نادي نواذيبو الموريتاني إقالة مدربه الإسباني سانياجو مارينس من قيادة الفريق، في ضوء النتائج السلبية التي حققها في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووفقا لبيان أصدره بطل الدوري الموريتاني نادي نواذيبو مساء اليوم - ونشرته صحيفة (الصحراء) على موقعها الالكتروني - فقد تمت تسمية الكامروني انجويا موريل مدربا مؤقتا للفريق الأول حتى نهاية الموسم.

وكان النادي الموريتاني قد تلقى هزيمة ثقيلة من بيراميدز بسداسية نظيفة خلال الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية، كما أقصي الشهر الماضي من كأس الأندية العربية.

ك ف