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اقتصاد

وزير الإسكان: ننفذ 11 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى في الإسماعيلية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:16 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب، و7 مشروعات للصرف الصحى، بمحافظة الإسماعيلية، بتكلفة 823 مليون جنيه، لخدمة نحو نصف مليون نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعًا حتى شهر 9 /2020.

وبالنسبة لمشروعات مياه الشرب، أوضح أنه جارٍ تنفيذ مشروع محطة مياه مدينة المستقبل، بطاقة 34/68 ألف م3/يوم، ومشروع استكمال محطة مياه الشرب المدمجة بقرية أبو طفيلة، بطاقة ألفى م3/يوم، ومشروع محطة مياه المحسمة فائقة الترشيح، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، ومشروع محطة مياه القصاصين فائقة الترشيح، بطاقة 15 ألف م3/يوم.

وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى، أضاف أنه جارٍ تنفيذ مشروع صرف صحى أبوصوير، ومشروع محطة معالجة صرف صحى السبع آبار، ومشروع توسعات صرف صحى فايد، ومشروع منشية مبارك بالقنطرة، ومشروع النصر الرئيسية بالقنطرة غرب، ومشروع الرياح، ومشروع فنارة.

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