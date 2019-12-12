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قومي المرأة: السيسي أول من لفت نظر العالم لجرائم داعش الجنسية.. فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:38 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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شيرين عادل
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي من أوائل الرؤساء الذين انضموا لدائرة القيادة من الرؤساء المعنيين بمنع الاستغلال والاعتداء الجنسي ضد السيدات في عمليات الأمم المتحدة والتصدي لها عام 2017 ليضمن حماية النساء.

وأكدت مايا مرسي، خلال كلمتها في اليوم الثاني بفعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة اليوم، الخميس، أن الرئيس السيسي أول من طالب العالم في مؤتمر الشباب الدولي عام 2018 بالاعتراف بجريمة داعش، وجميع التنظيمات المتطرفة في حق النساء وذلك فى حديثه مع نادية مراد، الفتاة الإيزيدية.

وانطلقت فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بأفريقيا، أمس، الأربعاء بعرض فيلم تسجيلى عن مسيرة الوحدة والتكامل الأفريقي فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدكتور على عبد العال.

ويستمر منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في نسخته الأولى على مدار يومين بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة ممثلين عن 48 دولة أفريقية، إضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، وإنجلترا، وروسيا، والسويد، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا".
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