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رياضة

اخبار الرياضة.. الأهلي يعلن ضم كهربا رسميا.. ضربة موجعة لـ فايلر.. اعتراف مثير لـ مرتضى منصور

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:51 م
محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار، اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

رسميا.. الأهلي يعلن ضم كهربا 4 مواسم ونصف

يعلن النادي الأهلي اليوم، الخميس، التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لمدة أربع سنوات ونصف.

إصابة وليد أزارو فى تدريبات الأهلي

غادر المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة قبل انتهائه.

شاهد| مرتضى منصور لرئيس البرلمان: أنا سلفى وبصلى الفجر

فاجأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عضو مجلس النواب، زملائه فى البرلمان والدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان بإعلانه، أنه مصريا سلفيا ويصلى الفجر حاضر وذلك قبل أن يطرح عدة تساؤلات على وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم فى الجلسة العامة للبرلمان بشأن أزمة السيدة المنتقبة التي تولت مسؤولية قصر ثقافة كفر الدوار بالبحيرة، وما تشهده بعض المهرجانات من أعمال خليعة وعري مثل ما يحدث في الجونة، قائلا: "نرى في هذا المهرجان السباق في تعري من الفنانات والبعض يسعى للصور من غير لبس".

مصادر تكشف التفاصيل الكاملة لـ تعاقد الأهلي مع كهربا وحقيقة الشرط الجزائي

كشفت مصادر خاصة أن تفاصيل تعاقد محمود كهربا، لاعب وسط أفيس البرتغالي السابق، مع الأهلي ليس به أي شروط جزائية.

بسبب مصطفى محمد.. نجم الزمالك السابق يشن هجوما عنيفا على أحمد بلال

شن وليد صلاح عبداللطيف نجم فريق الزمالك السابق، هجوما عنيفا على أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق بسبب انتقاد الأخير لـ مصطفى محمد لاعب الأبيض بشكل دائم.

زيدان يتوعد محمد صلاح ورفاقه فى ليفربول بـ الإقصاء من دوري أبطال أوروبا

توعد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، فريق ليفربول الإنجليزي، بإقصائه من بطولة دوري أبطال أوروبا، حال مواجهته في دور الـ 16، من المسابقة.

محمد النني يحسم مصيره مع بشكتاش التركي

حسم الدولي المصري محمد النني لاعب فريق بشكتاش، مصيره مع الفريق التركي بعد التقارير التي أشارت موخرا إلى رغبة لاعب خط وسط الفراعنة في الرحيل عن الدوري التركي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

الأسيوطى يعيد تجربة نادي بيراميدز بـ لاڤينا اف سى

فى سرية تامة .. يقترب محمود الأسيوطى مالك نادي الأسيوطي السابق من انهاء اجراءات اشهار نادي جديد على غرار تجربته السابقة التي تحولت الى نادي بيراميدز عقب بيعه للمستثمر السعودي المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة حاليا والذى نجح فى الحصول على المركز الثالث بالدوري ووصل لنهائي الكأس قبل أن يبيع حصته في النادي للمستثمر الإماراتي سالم الشامسى.





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