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منوعات

مصور سيئ الحظ يجد نفسه في مواجهة مع فهد مفترس.. فيديو يحبس الأنفاس

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:20 م
صدى البلد
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هدير علاء
نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يرصد اللحظة التي وجد فيها مصور للحياة البرية نفسه في مواجهة مع "فهد مفترس"، حيث اقترب منه الفهد على نحو مفاجئ أثناء تواجده بمحمية طبيعية في جنوب إفريقيا.

وأوضحت الصحيفة أن المصور "ديلون نيلسون" كان يقوم بتصوير أنثى فهد وصغيرها في المحمية، عندما فوجئ باقتراب صغير الفهد منه حتى أصبح على بعد سنتيمترات، وأصيب المصور سيئ الحظ بحالة ذعر لدرجة أنه تجمد في مكانه، ولم يكن يدري ما يتوجب عليه فعله في مثل هذا الموقف المرعب.

وسرعان ما ازدادت الأمور سوءًا بالنسبة إليه، خاصة بعد أن بدأ الفهد يتفقد حذاء المصور، كما ظل يحدق به لوهلة في مشهد يحبس الأنفاس.

وكشف "نيلسون"، البالغ من العمر 25 عامًا، عن تفاصيل ما حدث معه قائلًا إنه يعمل في هذه المنطقة كمرشد، وعادة ما يقوم باصطحاب الزوار في نزهات ورحلات سفاري؛ وتابع موضحًا أنه كان يصور أنثى الفهد وصغيرها اللذين كانا متواجدين فوق تل آنذاك، لكن لم يمض وقت طويل حتى فوجئ بأن صغير الفهد بدأ يتوجه نحوه، وهو ما أصابه بالهلع.

وقال أنه لدى رؤيته للفهد يقترب منه شيئًا فشئ، أدرك أنه لم يعد في إمكانه التحرك، ومن الأفضل بالنسبة إليه أن يظل ثابتًا في مكانه حتى لا يثيره، ولذلك فقد كان يحاول قدر الإمكان الحفاظ على هدوئه، إلا أن الأمر بالطبع لم يكن سهلًا.

وأضاف أنه بعد أن أخذ الفهد يحدق به لبعض الوقت، ابتعد عنه ومضى في طريقه في نهاية المطاف.

ونقلت "ديلي ميل" عن "نيلسون" قوله إن هذه التجربة كانت مثيرة حقًا ولا تُنسى، لافتًا إلى أنه من الصعب بالنسبة إليه وصف شعوره خلال هذه اللحظات التي وجد نفسه فيها في مواجهة الفهد.

مصور سيئ الحظ يجد نفسه في مواجهة مع فهد مفترس.. فيديو يحبس الأنفاس
مصور سيئ الحظ يجد نفسه في مواجهة مع فهد مفترس.. فيديو يحبس الأنفاس
مصور سيئ الحظ يجد نفسه في مواجهة مع فهد مفترس.. فيديو يحبس الأنفاس
مصور سيئ الحظ يجد نفسه في مواجهة مع فهد مفترس.. فيديو يحبس الأنفاس
مصور سيئ الحظ يجد نفسه في مواجهة مع فهد مفترس.. فيديو يحبس الأنفاس
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