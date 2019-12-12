رئيس الوزراء لـ نظيريه الغينى والجابونى: مصر حريصة على تدعيم العلاقات المشتركة ..وإنشاء مصنع مصري للأخشاب في المنطقة الاقتصادية بـ الجابون

-رئيس الوزراء :

- تابعت تنفيذ المقاولون العرب العديد من مشروعات البنية التحتية فى غينيا

- نحن علي إستعداد للتعاون ونقل الخبرة المصرية إلي غينيا الإستوائية

-حرص مصر على تدعيم العلاقات مع الجابون

-إنشاء مصنع مصري للأخشاب في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالجابون



التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرانشيسكو أوباما أسو، رئيس وزراء غينيا الاستوائية، لمناقشة أطر تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وذلك على هامش مشاركتهما فى منتدى "السلام والتنمية المستدامة في افريقيا"، والذي يقام بمدينة أسوان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفي مدبولي برئيس وزراء غينيا الإستوائية، مُثنيًا علي تميز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أنه شرف شخصيًا بزيارة "مالابو" عاصمة غينيا الإستوائية في 2015، مضيفًا أنه بحكم عمله بمنصبه الوزاري السابق وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فقد تابع ما حققته شركة المقاولون العرب من إنجازات في غينيا الإستوائية، حيث نفذت العديد من مشروعات البنية التحتية هناك، موضحًا أن مصر حريصة علي قيام الشركة بالتوسع في أعمالها في غينيا الإستوائية قائلًا: أننا علي إستعداد للتعاون ونقل الخبرة المصرية إلي غينيا الإستوائية في مختلف المجالات في ضوء وجود شركات مصرية كبري راغبة في الإستثمار في أفريقيا.



كما التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء جوليان نكوجي بيكالي، رئيس الوزراء الجابوني، والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى "السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا"، الذي يقام بمدينة أسوان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وفي مستهل اللقاء، نقل الدكتور مصطفي مدبولي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره الجابوني وتحياته للجابون قيادة وشعبًا، كما رحب رئيس الوزراء بنظيره الجابوني والوفد المرافق له، مُعربا عن سعادته بالمشاركة رفيعة المستوي لدولة الجابون الشقيقة في منتدى أسوان للسلام و التنمية المستدامة في أفريقيا، مؤكدًا حرص مصر على تدعيم العلاقات مع الجابون من خلال استغلال فرص التعاون المتاحة، مشيرًا في هذا الصدد، علي سبيل المثال لا الحصر، العمل علي زيادة حجم التبادل التجاري، وإنشاء مصنع مصري للأخشاب في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالجابون، إلي جانب الاستفادة المشتركة من الثروة الطبيعية التي تمتلكها الجابون من الأخشاب.