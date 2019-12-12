الأرصاد توجه 3 تحذيرات للمواطنين والمسئولين من طقس الجمعة والسبت: اتخذوا التدابير اللازمة



وتعرضت القاهرة ومدن الدلتا اليوم الخميس إلى تكاثر السحب التي صاحبها أمطار غزيرة على كافة المناطق.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها تفاصيل طقس يومي الجمعة السبت والأحد.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أغلب الانحاء، يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء وتكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.



كما تنشط الرياح هلى أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحبة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد، دافىء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، الأحد المقبل، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء حتى نهاية الفترة.



ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة، على الوجة البحري والقاهرة ما بين 16 إلى 17، وعلى السواحل الشمالية ما بين 17 إلى 18، وعلى شمال الصعيد ما بين 17 إلى 18، وعلى جنوب سيناء ما بين 22 إلى 23، وعلى جنوب الصعيد ما بين 22 إلى 23.



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية وتجنب الأنشطة البحرية على المتوسط، وتوخي الحذر على الطرق أثناء. القيادة، وتناشد المسئولين باتخاذ التدابير اللازمة.



توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا غدا الجمعة.