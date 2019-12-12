حركة تنقلات لرؤساء مباحث المنيا

أصدرت مديرية أمن المنيا بقيادة اللواء محمود خليل مدير الأمن حركة تنقلات وتغييرات موسعة بين مأموري الأقسام وروساء المباحث الجنائية بالمراكز.





شملت الحركة تكليف العقيد محمد خيري، مأمورا لمركز سمالوط، والعقيد عمر خليفة، مأمورًا لمركز مغاغة، وتكليف الرائد مصطفى عبدالحكيم، معاون أول مباحث قسم المنيا، رئيسا لمباحث قسم ملوي، والرائد محمد بكر، رئيسًا لمباحث مركز أبوقرقاص.





وجرى تكليف الرائد عبدالرحمن شعبان، رئيس مباحث مركز بني مزار رئيسا لمباحث مركز المنيا، والعقيد محمد عثمان مفتشًا لمباحث المركز، وتكليف الرائد أحمد لبيب، رئيس مباحث مركز سمالوط شرق إلى رئاسة مباحث مركز بني مزار، وتكليف الرائد بلال الجنايني، رئيس مباحث السجن العسكري إلى رئاسة مباحث مركز سمالوط شرق.





وكلف العقيد محمود الجبالي، رئيس مباحث مركز المنيا مفتشا لمباحث مركز مغاغة، والنقيب جادالله صدقي، معاونا أول لمباحث قسم المنيا، والنقيب أحمد رأفت، معاونا أول لمركز ديرمواس.



