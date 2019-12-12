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حوادث

حركة تنقلات لرؤساء مباحث المنيا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:09 م
مديرية امن المنيا
مديرية امن المنيا
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ايمن رياض
أصدرت مديرية أمن المنيا بقيادة اللواء محمود خليل مدير الأمن حركة تنقلات وتغييرات موسعة بين مأموري الأقسام وروساء المباحث الجنائية بالمراكز.

شملت الحركة تكليف العقيد محمد خيري، مأمورا لمركز سمالوط، والعقيد عمر خليفة، مأمورًا لمركز مغاغة، وتكليف الرائد مصطفى عبدالحكيم، معاون أول مباحث قسم المنيا، رئيسا لمباحث قسم ملوي، والرائد محمد بكر، رئيسًا لمباحث مركز أبوقرقاص.

وجرى تكليف الرائد عبدالرحمن شعبان، رئيس مباحث مركز بني مزار رئيسا لمباحث مركز المنيا، والعقيد محمد عثمان مفتشًا لمباحث المركز، وتكليف الرائد أحمد لبيب، رئيس مباحث مركز سمالوط شرق إلى رئاسة مباحث مركز بني مزار، وتكليف الرائد بلال الجنايني، رئيس مباحث السجن العسكري إلى رئاسة مباحث مركز سمالوط شرق.

وكلف العقيد محمود الجبالي، رئيس مباحث مركز المنيا مفتشا لمباحث مركز مغاغة، والنقيب جادالله صدقي، معاونا أول لمباحث قسم المنيا، والنقيب أحمد رأفت، معاونا أول لمركز ديرمواس.

كما كلف المقدم محمد هندي، وكيل المسطحات لوكيل النجدة، والإبقاء على العقيد علاء جلال، رئيسا لمباحث مركز ملوي، والمقدم عمرو حسن رئيسا لمباحث قسم المنيا، والمقدم أحمد الصفتي، رئيس مباحث ديرمواس.
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