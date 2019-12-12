157.7 مليون جنيه إيرادات جمارك الأدبية بالسويس خلال نوفمبر الماضي

فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد كمال نجم، على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.



أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية برئاسة محمود محمد عبد الله خلال شهر نوفمبر 2019 عن مشمول 419 شهادة جمركية وارد نهائى بجميع الأنظمة ، وكانت أغلب البضائع الواردة كان أغلبها عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع عبارة عن زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح ) وقطع غيار أجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار التليفون المحمول.



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 14 مليون 279 ألف 699 جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 122 مليون و 959 ألف 268 جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة ( أرباح تجارية وصناعية ) حوالى 20 مليونا و476 ألفا 972 جنيها.



كما تم تصدير 60 شهادة جمركية صادر كان أغلبها عبارة عن سيلاج ذرة - دريس برسيم - يوريا وتم تحصيل رسم صادر قدره مليون و771 ألفا 188 جنيها.



وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الأدبية خلال شهر نوفمبر 2019 حوالى 157 مليون و715 ألفا و940 جنيها.