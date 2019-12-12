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أخبار العالم

أول تعليق من أرمينيا على اعتراف الكونجرس بالمذابح التركية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:12 م
رئيس وزراء أرمينيا
رئيس وزراء أرمينيا
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شيماء مصطفى
علق رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، على تصويت الكونجرس الأمريكي بشأن الاعتراف بالمذابح العثمانية بحق الأرمن، مؤكدا أنه يعد انتصارًا للعدالة، وفقًَا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، بالإجماع، على قرار يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن، حيث لم يعترض على النص بعدما اقترحه الديموقراطي بوب ميننديز.

ووفقًا لصحيفة "يو إس توداي" الأمريكية، يعد هذا الأمر تحولًا في السياسة الأمريكية، بعد الاعتراضات المتكررة من إدارة ترامب وعرقلة هذا القرار مرارًا من جانب حلفاء جمهوريين للرئيس دونالد ترامب، لافتة إلى أنه من المؤكد أن يؤدي هذا الاعتراف إلى تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا.

يأتي ذلك القرار، بعدما كان مجلس النواب اعترف بذلك رسميًا بغالبية ساحقة، في تصويت أثار غضب أنقرة.

واعتبر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن إقرار الكونجرس الأمريكي لمشروع قانون للاعتراف بالمذابح العثمانية بحق الأرمن، تهديدا للعلاقات الأمريكية التركية.
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