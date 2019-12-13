غدا .. الرئيس السيسى يعلن انطلاق النسخة الثالثة لـ «منتدى شباب العالم» ..7000 مشارك من جميع أنحاء العالم يشاركون في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي بشرم الشيخ

منتدى شباب العالم:

= مسرح شباب العالم .. يرفع شعار «الفنون - إحياء للإنسانية»

= ريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها تشارك بقوة

= الروبوت صوفيا تشارك فى الفعاليات.. وقضايا ساخنة تطرح للنقاش

= نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط يواكب القضايا الإقليمية والدولية الراهنة

= التحاور مع المنظمات الدولية والإقليمية في الإعداد للجوانب الموضوعية للمنتدى



يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الافتتاح الرسمي للنسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم الساعة السابعة مساء الغد السبت.



وتبدأ جلسات المنتدى من صباح اليوم التالي الأحد، 15 ديسمبر، بمشاركة حوالي 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي، ويناقش المنتدى في نسخته الثالثة عددا من القضايا المهمة كالأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.



وشهدت مرحلة التسجيل للنسخة الثالثة من المنتدى ازديادا كبيرا في أعداد من سجلوا لحضور المنتدى هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث وصل عدد المشاركين في عملية التسجيل هذا العام إلى ٣٠٠ ألف شاب وفتاة من ١٩٦ دولة حول العالم مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تسجيل ١٢٢ ألف شاب وفتاة من ١٩٤ دولة.





شرم الشيخ تتجمل

وتزينت مدينة شرم الشيخ لاستقبال منتدى شباب العالم ، حيث تم رصف وتجميل وتشجير وطلاءات وإنشاء الجداريات ورفع كفاءة مداخل ومخارج المدينة ، وتعليق الإعلام وتجميل الميادين لتظهر المدينة فى أبهى صورة عند استقبالها لشباب العالم من جميع الجنسيات.



طالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، سائقي التاكسي والسرفيس والميكروباص بشرم الشيخ بضرورة الالتزام بالزي المخصص لهم "اليونيفورم"، كما نصح بضرورة اتباع الأسلوب الإيجابي اللائق والظهور بالمظهر المشرف لدي ضيوف منتدى شباب العالم مما يكون له الأثر والمردود الإيجابي و يعود بالنفع على وطننا الغالي مصر عامة وشرم الشيخ خاصة علاوة على إنه يسهم بشكل كبير في زيادة الترويج السياحي للمدينة لدي وفود العالم.



وحذر محافظ جنوب سيناء من عدم الالتزام بتلك التعليمات حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بمعرفة إدارة المرور بشرم الشيخ.





التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية

وأعلنت إدارة المنتدى عن تعاونها فى النسخة الثالثة مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة ، وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات ، والاتحاد من أجل المتوسط وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني.



وتمثلت أطر التعاون بين منتدى الشباب العالم وبين تلك المنظمات الدولية والإقليمية في الإعداد للجوانب الموضوعية للمنتدى، ووضع تصور لورش العمل وجلسات المنتدى هذا العام في عدد من المواضيع منها الأمن الغذائي ، الذكاء الاصطناعي ، سلسلة الكتل.



وتحاور منتدى شباب العالم مع ممثلي هذه المنظمات وتبادل الأفكار حول وضع محاور النقاش واختيار المتحدثين ، ومن أجل تحقيق تعاون مثمر بين المنتدى وتلك المنظمات فسيشهد المنتدى انعقاد جلسات وورش عمل بمشاركة فعالة من هذه المنظمات الدولية والإقليمية مما يساهم ذلك في تحقيق المبادرات والمقترحات التي يتوصل إليها الشباب المشاركون في منتدى شباب العالم برعاية تلك المنظمات الرائدة، كما سيشهد المنتدى العديد من الفعاليات ليستمر الإبداع.





الروبوت صوفيا يتحدث

ويشهد المنتدى فى نسخته الثالثة مشاركة الروبوت صوفيا - روبوت ذو ملامح بشرية إلى حدٍ كبير – حيث تم دعوتها لتكون أحد المتحدثين خلال المنتدى.



ومن جانبها، قامت صوفيا بدعوة الحضور لمقابلتها خلال فعاليات المنتدى من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه قائلة: "انتظروا مشاركتي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بسيناء الجميلة والمشمسة.. إنني متحمسة للغاية لمقابلتكم جميعًا".



وتُعد صوفيا روبوت من صناعة شركة "هانسون روبوتيكس" بهونج كونج، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون.



وصوفيا هي الروبوت الأكثر تطورًا علاوةً على هيئتها التي تشبه هيئة الإنسان إلى حد كبير، هذا بالإضافة إلى ما تتمتع به من قدرات تكنولوجية تجمع بين الابتكارات المتقدمة في مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والفن، كما أنها تتمتع بجمال معبر وتفاعل حي، كما يمكنها محاكاة مجموعة كاملة من تعبيرات الوجه، وتتبع الوجوه والتعرف عليها، وإجراء محادثات طبيعية وسَلِسَة مع الناس.



وحصلت صوفيا على لقب بطل الابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا والابتكار في البلدان النامية، كما حصلت على جائزة جولد إديسون في علم الروبوتات لعام 2018



وتتمتع تقنيات الذكاء الاصطناعي بخصائص وسمات معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية والتي تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية، ومن أهم خصائصها القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل علي أوضاع لم تُبرمج في الحاسب الآلي.



جلسات متنوعة

ويشهد المنتدى هذا العام جلسات متعددة ومتنوعة ، منها جلسة «أثر التغيرات المناخية على الإنسانية: إنعكاسات وحلول» التى تعكس الحاجة الماسة للتعامل العاجل مع قضية تغير المُناخ، حيث ستسلط الضوء على قضايا التغيرات المناخية، وما ينتج عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية على الإنسانية مثل ظاهرة اللاجئين المناخيين، وأثر ارتفاع منسوب البحار والمحيطات على التنوع البيولوجي، والانعكاسات المناخية على قطاع الزراعة، وتأثيره بالتالي على الأمن الغذائي للشعوب.



كما تتناول الجلسة أثر الظواهر المناخية على مستقبل الحياة على الكرة الأرضية، ويتم التطرق في سياق الجلسة إلى دور المنظمات الدولية والحكومات في التعامل مع هذا الملف.





فرص تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا

أما جلسة « أفاق التنمية المستدامة بإفريقيا: فرص وتحديات»، فتناقش فرص تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا من خلال تنفيذ مشروعات تكاملية بالقارة، والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات ، كما سيتم تناول التحديات التي تواجه تحقيق التنمية في الدول الإفريقية، وعلاقة موضوعات التنمية بموضوعات الإعمار ما بعد النزاعات، بالإضافة إلى استعراض دور الشباب الإفريقي وسبل تمكينه لتحقيق التنمية المستدامة في القارة.



وتتطرق جلسة «الأمن الغذائي في إفريقيا: كيف نحقق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة؟ » إلى الأمن الغذائي كركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ، وستسلط الضوء على السلوك الغذائي للأفراد والشعوب والعقبات التي تواجه توفير الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة، إلى جانب تداعيات النزاعات وتغير المناخ وندره المياه في تهديد الأمن الغذائي.



تحديات العمل الإبداعى

بينما جلسة «التحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا الرقمية» ستناقش الجلسة التحديات المختلفة لإنجاز العمل الإبداعي في ظل تطور التكنولوجيا المرتبطة بالإبداع، مع التركيز بشكل خاص على أثر بمنصات العرض بحسب الطلب، وبتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المُدمج على العمل الإبداعي، كما ستتطرق الجلسة لدور أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية على العمل الإبداعي، كذا سبل تطويع التكنولوجيا لإثراء العمل الإبداعي.



الأمن والسلم الدوليين

أما «جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين » ففى ظل التحولات التي يمر بها العالم، ظهرت العديد من التحديات التي تهدد السلام العالمي. وستلقى الجلسة الضوء على عدد من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، مثل الإرهاب والنزاعات المسلحة.



كما ستبرز الجلسة دور المنظمات الدولية والاقليمية في صيانة الأمن والسلم الدوليين، لا سيما من خلال جهود منع نشوب النزاعات، ودعم جهود نزع السلاح النووي وتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة.



التعاون والتنسيق بين دول المتوسط

بينما جلسة « التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط » فستركز على أهم جوانب التعاون والتنسيق بين دول المتوسط في مجال اقتصاديات الطاقة، مثل التعاون في مجال التنقيب عن الغاز، ونقله، وتخزينه وغير ذلك من مجالات التعاون لاسيما بعد الاكتشافات الكبيرة التي تم تحقيقها في منطقة شرق المتوسط.



كما ستركز الجلسة على مجالات التعاون في مجال الطاقة المتجددة والربط الكهربائي بين الدول، وكيفية تحقيق الاستدامة في هذا المجال، وستتطرق الجلسة إلى أهم الفرص والتحديات التي تواجه دول شرق المتوسط في تأمين مصادر الطاقة المختلفة وتمويل إنشاء وصيانة البنية التحتية للطاقة، بالاضافة إلى كيفية زيادة وتعزيز سبل التعاون في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتمكين الشباب، وأثر ذلك على تعزيز فرص التنمية المستدامة في دول المنطقة.



التحول الرقمي

ويشهد المنتدى جلسة « التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي»، فستشهد توضيح مفهوم التحول الرقمي ودوره في تحقيق التميز المؤسسي ،وتبيان مراحل تحقيق كل من التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي والتحديات التي تواجه تحقيقهما ، فضلا عن استعراض تأثير التحول الرقمي على أداء المؤسسات الحكومية والشركات والاقتصاد، ومناقشة التحديات الماثلة أمام دول العالم مع استعراض التجارب الدولية والإقليمية.



وتهدف جلسة «الذكاء الإصطناعي والبشر: من المتحكم؟» لتوضيح دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تغيير نمط الحياة الحديثة، وتقييم توقعات تطور مراحل الذكاء الاصطناعي ومعادلتها للذكاء البشري. كما ستتطرق الجلسة إلى التحديات المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.





المرأة والتنمية

أما جلسة «المرأة والحق في التنمية » فتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تمكين المرأة على جميع الأصعدة كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وكذا رفع الوعي بأهمية تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيا، وإبراز دوره في تحقيق التكامل داخل المجتمع.





الفنون والقضايا الإنسانية

فى حين تبحث جلسة « دور الفنون في التعامل مع قضايا الإنسانية » كيفية استخدام الفنون كأداة لنشر ثقافة الوسطية ومحاربة الأفكار المتطرفة في ظل العولمة، واستعراض دور الأعمال والانشطة الفنية على اختلاف أنواعها في تحسين الوضع الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للدول ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، وقبول الآخر، ومناقشة موقف الفنون بين السعي نحو الانفتاح والمحافظة على استقلالية الهوية وعدم تبعية الخصوصية الثقافية، من أجل حضارات تتفاعل بشكل بنّاء وتتكامل دون صدام.





جذور تاريخية مشتركة بين شعوب المتوسط

وتتضمن جلسات المنتدى جلسة «دول المتوسط: حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك » على إبراز الأهمية الاستراتيجية للبحر المتوسط منذ فجر التاريخ. وتوضيح الترابط الحضاري بين البحر المتوسط والإنسانية.



كما ستسعى لتسليط الضوء على الجذور التاريخية المشتركة التي تجمع شعوب المتوسط وعلى الحضارات التي طافت دول المتوسط شمالًا وجنوبًا من خلال التضامن في مجابهة التحديات المشتركة، والتي تتضمن حماية الإرث الثقافي والآثار كرمز للحضارة والهوية الفريدة لكل دولة، وإثراء مختلف أشكال التعاون والتكامل الثقافي من أجل خلق مساحة كافية للحوار بين شعوب المتوسط ومساحة أكبر لتلاقي الحضارات، كما ستناقش الجلسة إمكانية الدفع بحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي للبحر المتوسط كأولوية على أجندة دول المتوسط.



وتناقش جلسة « سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة» كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتفعيل الفرص الإيجابية المتاحة وفقا للمصالح المشتركة بين تلك الدول، وذلك من خلال تطوير سياسات دول المتوسط وتفعيل منصات الحوار الإقليمي ضمن فعاليات تشاركية ما بين الحكومات، والمنظمات الإقليمية والدولية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة الأطراف ذات العلاقة، وإرساء إطار شامل وعملي للحوار والتعاون وتعزيز الآليات والمهارات.





الاستفادة من منصات الإنترنت

ولبحث الاستفادة من الانترنت تناقش جلسة « كيف تبقي آمنا في العالم الرقمي »سبل تحقيق الاستفادة من منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وبحث سبل تجنب الأضرار والسلبيات الناتجة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ،وتوضيح مفهوم الأمن السيبراني وكيفية الحفاظ على أمن وخصوصية المستخدم في ظل التقدم التكنولوجي السريع،وإبراز الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لتزييف الحقائق على منصات التواصل الاجتماعي.





الثورة الصناعية الرابعة

بينما تهدف جلسة «كيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة؟» إلى توضيح مفهوم الثورة الصناعية الرابعة، تسليط الضوء على مظاهرها، ومحركاتها الأساسية، وإيجابياتها وسلبياتها، والعناصر التي بنيت عليها والتغيرات التي أحدثتها بمجالات الحياة المختلفة، وإبراز دورها في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



كما ستوضح الجلسة سبل تنمية وتطوير المعرفة والمهارات في الدول النامية لتستطيع مواكبة الثورة الصناعية الرابعة.





مكافحة التطرف والكراهية

وتناقش جلسة «مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الإجتماعي » سُبل التصدي لخطاب الكراهية والتحريض على العنف المتنامي على وسائل التواصل الاجتماعي، والسياسات المقترحة للتغلب على انتشار التنمر الإلكتروني والممارسات العنصرية والتمييزية وطرق معالجة الأسباب الجذرية لتلك الظواهر.





ريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة

ويشهد المنتدى عدة فعاليات تتعلق بريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، وذلك تماشيًا مع أجندة المنتدى التي تضم محوري الإبداع والتنمية ويأتي على رأس هذه الفعاليات WYF LABS والذي يُعد حاضنة أعمال لرواد الأعمال التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.



وحاضنة الأعمال WYF LABS هي عبارة عن فكرة خرجت من توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية العام الماضي، وانبثقت فكرته من فكرة Startup Vein وهي منطقة ريادة أعمال وفّرت ساحة لرواد الأعمال لمشاركة خبراتهم بما فيها من تحديات ونجاحات، بالإضافة إلى التواصل مع المشاركين في منتدى شباب العالم.



كما ضمت المنطقة نماذج شبابية ناجحة وملهمة من روّاد الأعمال الشباب والشركات الناشئة والجدير بالذكر أن WYF LABS تم إطلاقه خلال ملتقى الشباب العربي الأفريقي الذي عقد في مارس 2019 في مدينة أسوان إيمانًا بأهمية تبني دعم ثقافة ريادة الأعمال لما له من دور فعال في إنعاش اقتصاد الدولة وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وتوظيف إبداعاتهم.



وسيشهد المنتدى هذا العام تدشين منصة حاضنة الأعمال WYF Labs Stage والتي تضم مجموعة من المتحدثين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال باختلاف أنواعها، وسوف يتحدثون عن الخبرة العملية والتحديات التي واجهتهم بجانب بعض الموضوعات الأخرى عن كيفية التسويق للشركات وكيفية الحصول على تمويل وكيفية الدخول في الاستثمارات الناجحة.



وسيضم المنتدى هذا العام حوالي 40 من الشركات التي تعمل في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة وسوف يعرضون أعمالهم طوال فترة المنتدى، وقد تم اختيارهم بناء على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة و التي تتضمن تمكين المرأة والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي وتأمين الغذاء، كما تم عقد عدد من ورش العمل والتي انعقدت قبل بدء فعاليات المنتدى يومي 12 – 13 ديسمبر، وذلك بجانب عقد ورش عمل لرواد أعمال شباب من جميع أنحاء العالم من عدة دول أبرزهم: ماليزيا والعراق والأردن ونيجيريا ورواندا وزيمبابوي والإمارات وإسبانيا وإنجلترا وأمريكا.



و لأول مرة سيتم دعوة مجموعة من المستشارين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال لعقد جلسات فردية مع الشباب من رواد الأعمال، وذلك لتقديم النصائح والبحث عن حلول لمواجهة المشاكل والتحديات.





مسرح شباب العالم

وتشهد النسخة الثالثة من المنتدى هذا العام الموسم الثانى لمسرح شباب العالم ، حيث أعلنت إدارة المنتدى عن شعار المسرح هذا العام وهو الفنون - إحياء للإنسانية أو Art Reviving Humanity"، حيث ينعكس الشعار على محتوى فقرات المسرح المختلفة والتي انطلقت بداية أمس الجمعة بالافتتاح ثم تستمر العروض المختلفة على مدار الغد وبعد الغد.



ومسرح شباب العالم هو مسرح ونقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب ليجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.



وتبدأ فعاليات مسرح شباب العالم اليوم الجمعة بالمسرحية التي يشرف عليها المخرج خالد جلال ، حيث تناقش قضايا إنسانية وتعرض في إطار فني متفرد عن الصراعات التي تواجه البشرية.





نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط

كما أعلن الاتحاد من أجل المتوسط،أنه سوف يشارك بنموذج محاكاة للاتحاد في منتدى شباب العالم ، ودعا الاتحاد ، الشباب على موقعه الرسمي للتقدم للمشاركة في هذا النموذج الذي سوف يحاكى جميع أعمال الاتحاد ولجانه كما كشف الاتحاد أن التوصيات التي ستخرج من المحاكاة ستكون بمثابة مؤشر للأمانة العامة للاتحاد للاستعانة به فى بلورة إستراتيجية ٢٠٢٠ - ٢٠٣٠ التي يأمل الاتحاد الانتهاء من إعدادها العام المقبل.



وأكد الاتحاد من أجل المتوسط أن منتدى شباب العالم الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ هو أحد أكثر منتديات الشباب نجاحًا في العالم وأهم منصة للشباب على الساحة العالمية.



وأضاف الاتحاد أنه بعد نسختين فقط ، فإن منتدى شباب العالم فرصة جيدة للجمع بين ممثلي منظمات الشباب العالمي وواضعي السياسات لمناقشة كيفية إشراك الشباب في البرامج الدولية الطموحة ، بما في ذلك المساعي العالمية لمواجهة الأيدلوجيات المتطرفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة "SDGs".



وأكدت خارطة طريق الاتحاد من أجل المتوسط لعام 2017 ، التي تم تأسيسها في هذا الإطار الدولي والإقليمي ، على أهمية تعزيز إمكانات الشباب الأورومتوسطي ، لا سيما في تعزيز الاستقرار والتنمية الإقليميين، وفي هذا الصدد ، تضع أمانة الاتحاد من أجل المتوسط الشباب في صميم أنشطتها.



ويأتي نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط لمواكبة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ، حيث سيتم تمثيل دول الاتحاد الأوروبى ودول شرق وجنوب المتوسط من قبل الشباب من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية على الصعيد الإقليمي.



وسيتم عقد النموذج لمناقشة القضايا ذات الصلة بهدف الخروج بتوصيات لتعزيز التعاون والحوار الإقليمي ، فضلا عن تنفيذ المبادرات ذات التأثير المباشر على مواطنى الدول الأعضاء فى ظل الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للمنطقة التي يركز عليها الاتحاد، وهي: "التكامل وتنمية الإنسان والاستقرار فى ضوء القضايا والتحديات الحالية التى تحدث فى المنطقة".