لمواليد 13 ديسمبر.. تعرف على توقعات الأبراج في 2020

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة الأبراج لمواليد ١٣ ديسمبر.



شخصية اليوم في علم الأرقام..



وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد :"إذا كنت مولودا في يوم 13 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك محدد ومحب للتميز.. أنت أيضا ملهم ولديك شغف بالدراسة والمعرفة، كما أن ردود أفعالك قاطعة".



نصيحة:



في عام ٢٠٢٠ قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.