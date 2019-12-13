تعرف على رسالة مؤمن زكريا لـ كهربا بعد انضمامه للأهلى

حرص مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلي، على تهنئة اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» بعد انتقاله للمارد الأحمر لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.



ونشر مؤمن زكريا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة وعلق قائلًا "جمعة مباركة"



أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بـ النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.



يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.



وأنهت إدارة الأهلي كل إجراءات التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي بناء على موافقة السويسري رينيه فايلر بعد جلسة مطولة عقدها مع لجنة التخطيط في حضور محمود الخطيب رئيس النادي.



وحصل كهربا فعليًا على 450 ألف دولار أرسلها إلى نادي أقيس البرتغالي وهي قيمة الشرط الجزائي الذي ينص عليه تعاقده، فيما ينص تعاقد اللاعب مع الأهلي على حصوله على 4 ملايين جنيه في الستة شهور الأولي من يناير المقبل ثم 9 ملايين في الموسم الأول ومثلهم الثاني بينما ترتفع القيمة المالية في الموسم الثالث والرابع لتكون 10 ملايين جنيه ليصل إجمالي تعاقد كهربا مع القلعة الحمراء 42 مليون جنيه في أربع مواسم ونصف.



